Dakar 2026, tappa dodici: Brabec e Al Attiyah allungano prima dell’ultimo atto

La 48ª Dakar entra nell’ultimo giorno dopo la 12ª tappa, decisiva per definire gli equilibri di gara. A Yanbu, bivacco di partenza e arrivo del raid saudita, resta solo la 13ª frazione: 140 chilometri complessivi, con 105 cronometrati ad anello.

Brabec davanti

Nella tappa 12 Ricky Brabec ha vinto la speciale moto, precedendo Luciano Benavides. I due occupano le stesse posizioni anche nella classifica generale a una giornata dal termine. Brabec, partito sesto, ha imposto il ritmo senza attendere strategie di squadra, consolidando il primato.

Bene Dacia

Tra le auto successo di Nasser Al Attiyah, che ha guidato la speciale fin dai primi waypoint e ha chiuso davanti a Mitch Guthrie e Toby Price. Per il qatariota è la 50ª vittoria di tappa alla Dakar, record condiviso con Vatanen e Peterhansel. In classifica generale Al Attiyah aumenta il margine su Nani Roma ed Ekström, mentre Sébastien Loeb scende al quarto posto dopo penalità. L’ultima tappa sarà una speciale-show attorno a Yanbu con arrivo finale sulle rive del Mar Rosso