Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Dakar 2026

Dakar 2026, tappa dodici: Brabec e Al Attiyah allungano prima dell’ultimo atto

A Yanbu si chiude la penultima giornata: Brabec vince la 12ª speciale moto e consolida la leadership, Al Attiyah domina tra le auto e firma la 50ª vittoria di tappa. Domani passerella finale sul Mar Rosso

di Redazione Drive Up
16 Gen 2026 - 14:21

La 48ª Dakar entra nell’ultimo giorno dopo la 12ª tappa, decisiva per definire gli equilibri di gara. A Yanbu, bivacco di partenza e arrivo del raid saudita, resta solo la 13ª frazione: 140 chilometri complessivi, con 105 cronometrati ad anello.
Brabec davanti
Nella tappa 12 Ricky Brabec ha vinto la speciale moto, precedendo Luciano Benavides. I due occupano le stesse posizioni anche nella classifica generale a una giornata dal termine. Brabec, partito sesto, ha imposto il ritmo senza attendere strategie di squadra, consolidando il primato.
Bene Dacia
Tra le auto successo di Nasser Al Attiyah, che ha guidato la speciale fin dai primi waypoint e ha chiuso davanti a Mitch Guthrie e Toby Price. Per il qatariota è la 50ª vittoria di tappa alla Dakar, record condiviso con Vatanen e Peterhansel. In classifica generale Al Attiyah aumenta il margine su Nani Roma ed Ekström, mentre Sébastien Loeb scende al quarto posto dopo penalità. L’ultima tappa sarà una speciale-show attorno a Yanbu con arrivo finale sulle rive del Mar Rosso

Ti potrebbe interessare

dakar
dakar 2026
al attiyah
dacia
brabec

Ultimi video

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

I più visti di Drive Up

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

All'asta la Ferrari F1 del 1997 guidata da Michael Schumacher

Rose Villain è il nuovo volto di BMW

Max Verstappen guida una Ford di 100 anni fa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:23
Malen: "Alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi"
Napoli, attacco in panne
13:28
Napoli, attacco in panne
14:21
Dakar 2026, tappa dodici: Brabec e Al Attiyah allungano prima dell’ultimo atto
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"
13:18
Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"
14:20
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"