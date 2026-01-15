Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Arabia Saudita

Dakar, tappa 11: show di Ford e doppietta Honda

Tra le auto vince la tappa lo spagnolo Ekström, davanti a Dumas e Sainz, tutti con il Raptor T1+. Lo spagnolo accorcia su Al-Attiyah nella generale. Nelle moto Howes conquista la frazione davanti a Van Beveren e Canet

di Redazione Drive Up
15 Gen 2026 - 12:36
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Giornata da incorniciare per Ford alla Dakar 2026. L’undicesima e terzultima tappa regala allo squadrone americano una tripletta storica, con Mathias Ekström davanti a tutti, seguito da Romain Dumas e Carlos Sainz, tutti al volante del Raptor T1+. Una dimostrazione di forza netta, che lascia solo le briciole agli avversari.

Lo svedese impone il suo ritmo fin dai primi chilometri, spingendo senza risparmio in una tappa tutta all’attacco: strategia obbligata per recuperare terreno in classifica generale, e mossa ripagata dal cronometro. Alle sue spalle, Dumas e Sainz si sfidano fino all’ultimo, con il francese che chiude secondo ad 1’04” sul compagno di squadra.

Nonostante una giornata complicata, Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) riesce a limitare i danni e a conservare la leadership della generale, forte di 8’30” di vantaggio su Nani Roma. Lo spagnolo sale al secondo posto assoluto approfittando del ritiro di Lategan, mentre Sébastien Loeb completa il podio odierno con la seconda Dacia. Grazie al risultato di oggi, Ekström risale in quarta posizione, con Sainz subito alle sue spalle.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Moto: doppietta Honda con Howes davanti a Van Beveren

Nelle moto è Skyler Howes a prendersi la scena. Il pilota statunitense conquista la sua prima vittoria in questa edizione, riportando la Honda sul gradino più alto del podio davanti al compagno di marca Adrien Van Beveren, già vincitore dello stage 10.

Dopo quasi tre ore di speciale tra Bisha e Al-Henakiyah, Howes chiude con appena 21 secondi di vantaggio, in una tappa lunga e selettiva che ha messo alla prova uomini e mezzi. Più staccate le KTM di Edgar Canet e Luciano Benavides, entrambi comunque sotto i cinque minuti.

Prestazione pesante soprattutto per Benavides, che grazie al piazzamento davanti a Ricky Brabec torna leader della classifica generale. Il margine è però minimo: 23 secondi, con una Dakar mai così aperta a pochi giorni dal traguardo finale. Nonostante le pesanti conseguenze dovute alla caduta di ieri (clavicola e sterno fratturati), l'ex leader della classifica e campione in carica Sanders si è comunque presentato al via della tappa, chiudendo in tredicesima posizione. Per lui le speranze di ripetersi sono quasi impossibili, ma l'australiano non ha intenzione di ritirarsi: vuole vedere la bandiera a scacchi del 17 gennaio quando la Dakar terminerà sulle rive del Mar Rosso. 

dakar tappa 11dakar tappa 11
dakar 2026 arabia saudita
dakar 2026 favoriti
dakar tappa 11 risultati moto
dakar tappa 11 risultati auto
dakar tappa 11 risultati
carlos sainz
nasser al-attiyah

Ultimi video

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:39
Aston Martin, modellino da 19 mila euro

Il modellino Aston Martin da 19 mila euro

01:39
Alef Model Zero

Alef Model Zero

01:45
BMW iX3 al CES 2026

BMW iX3 al CES 2026

02:34
Salone di Bruxelles 2026

Salone di Bruxelles 2026

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

00:58
Dakar, giornata di riposo

Dakar, giornata di riposo

I più visti di Drive Up

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

La Ferrari FF di Lapo Elkann con interni in stoffa

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Tanti auguri Volkswagen Golf! La mitica GTI compie 50 anni

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:32
Udinese, per la fascia piace N'Diaye dell'Anderlecht
14:23
Softball: Italia vince in Messico, battute le 'Bravas de Leon'
14:19
All'asta la Ferrari F1 del 1997 guidata da Michael Schumacher
Edizione ore 13.05 del 15 gennaio
14:18
Edizione ore 13.05 del 15 gennaio
14:18
La Ferrari F1 del 1997 guidata anche da Schumacher va all'asta