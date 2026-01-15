Dakar, tappa 11: show di Ford e doppietta Honda

Prestazione pesante soprattutto per Benavides, che grazie al piazzamento davanti a Ricky Brabec torna leader della classifica generale. Il margine è però minimo: 23 secondi, con una Dakar mai così aperta a pochi giorni dal traguardo finale. Nonostante le pesanti conseguenze dovute alla caduta di ieri (clavicola e sterno fratturati), l'ex leader della classifica e campione in carica Sanders si è comunque presentato al via della tappa, chiudendo in tredicesima posizione. Per lui le speranze di ripetersi sono quasi impossibili, ma l'australiano non ha intenzione di ritirarsi: vuole vedere la bandiera a scacchi del 17 gennaio quando la Dakar terminerà sulle rive del Mar Rosso.