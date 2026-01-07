Logo SportMediaset

Record

L'auto più lenta di sempre al Nurburgring è francese

La microcar Ligier ha completato un giro sul leggendario circuito in poco più di 28 minuti

di Redazione Drive Up
07 Gen 2026 - 09:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La maggior parte dei genitori e dei nonni, tende a ripeterci - quando siamo bambini e ragazzi - l'adagio che ricorda che "chi va piano va sano e va lontano". Devono esserselo sentito dire molte volte, e averlo preso molto sul serio, i giornalisti Nicolas Meunier e Martin Coulomb che, a bordo di una Ligier JS50, hanno percorso il leggendario circuito del Nurburgring in 28 minuti e 25.8 secondi. Anche questo è - a modo suo - un record e consegna al quadriciclo francese il titolo di auto più lenta di sempre sull'Inferno verde.

Mezz'ora per un giro di pista: record al Nurburgring

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quadriciclo leggero
La Ligier JS50 è un quadriciclo leggero alimentato da un motore Diesel da 8 CV che può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Pensata per un pubblico di giovanissimi o per chi ha esigenza di spazio e versatilità d'uso in città, non c'è nulla di più lontano da una vettura da pista. Il "record" lo dimostra. Tuttavia, la sfida non va intesa in termini di prestazioni sportive, piuttosto in quanto a efficienza. Gli oltre 20 chilometri del circuito sono stati percorsi - a tavoletta - con un singolo pieno di gasolio con una percorrenza media di 41 km/l. 
Non è l'unica
La piccolissima francese toglie il primato alla Trabant P50, che nel 1960 concluse il giro veloce in 16 minuti e 1 secondo. Ligier ha personalizzato la JS50 per l'occasione con una livrea specifica e un body kit che le dona un carattere più...sportivo. L'arrivo sul mercato di questo pacchetto "ultimate racing experience" non è da escludere a priori. La prova in pista non è totalmente estranea a Ligier, che negli anni ha progettato e costruito telai per monoposto di Formula 1 e per le gare Endurance. Insomma, quando l'esperienza conta.

