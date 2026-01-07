L'auto più lenta di sempre al Nurburgring è francese

Quadriciclo leggero

La Ligier JS50 è un quadriciclo leggero alimentato da un motore Diesel da 8 CV che può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Pensata per un pubblico di giovanissimi o per chi ha esigenza di spazio e versatilità d'uso in città, non c'è nulla di più lontano da una vettura da pista. Il "record" lo dimostra. Tuttavia, la sfida non va intesa in termini di prestazioni sportive, piuttosto in quanto a efficienza. Gli oltre 20 chilometri del circuito sono stati percorsi - a tavoletta - con un singolo pieno di gasolio con una percorrenza media di 41 km/l.

Non è l'unica

La piccolissima francese toglie il primato alla Trabant P50, che nel 1960 concluse il giro veloce in 16 minuti e 1 secondo. Ligier ha personalizzato la JS50 per l'occasione con una livrea specifica e un body kit che le dona un carattere più...sportivo. L'arrivo sul mercato di questo pacchetto "ultimate racing experience" non è da escludere a priori. La prova in pista non è totalmente estranea a Ligier, che negli anni ha progettato e costruito telai per monoposto di Formula 1 e per le gare Endurance. Insomma, quando l'esperienza conta.