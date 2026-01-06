Logo SportMediaset

Da Amsterdam alla Siberia con una Volkswagen Up

Un'automobilista olandese sta intraprendendo un viaggio fino ai confini della Russia a bordo dell'utilitaria tedesca

di Tommaso Marcoli
06 Gen 2026 - 10:02
© instagram

© instagram

Quando si dice andare "agli antipodi". L'impresa che sta compiendo l'utente "zoef_onthe_move" documentata su Instagram, ha il sapore di una sfida ai limiti della pazienza e della volontà umane. Partire da Amsterdam con l'obiettivo di raggiungere i confini della Russia (oltre 10 mila chilometri a Est), non è di certo una delle prime idee che balzano alla mente quando si tratta di viaggi. I contorni sono quelli di una spedizione e assumono lo status epico se si considera il veicolo scelto: una Volkswagen Up.
Quando il mezzo (non) conta
Dalle immagini pubblicate, la Up in questione sembra essere di serie e senza particolari aggiornamenti che l'abbiano aiutata ad affrontare le insidie dei chilometri e del clima rigidissimo. Eccezion fatta per uno "scudo termico" apposto davanti al radiatore, indispensabile affinché la vettura possa continuare a operare a bassissime temperature. Raggiunta Yakutks - la città più fredda del mondo - l'aria a -50 gradi congela istantaneamente la carrozzeria dell'automobile. Il motore 1.0 litri tre cilindri da 90 CV è in perfetto esercizio, non sembra aver timore del Generale Inverno. 
Funziona ancora
Nel suo diario di viaggio - rigorosamente "scritto" attraverso i reel - Zoef sembra essere particolarmente sorpreso dell'affidabilità della sua Up. L'utilitaria tedesca, anche dopo aver viaggiato per 10 mila chilometri attraverso uno dei climi più ostili del Pianeta, non ha mostrato segni di cedimento. Sebbene non sia certamente un'auto da spedizione, la qualità della meccanica, la solidità della costruzione e l'equipaggiamento invernale corretto (soprattutto per quanto riguarda gli pneumatici) sembrano essere più che sufficienti per intraprendere il viaggio. Anche se si tratta di viaggiare dall'altra parte del Mondo.  

