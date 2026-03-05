1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Novità

Ecco la nuova Cupra Born

All’esterno le proporzioni restano quasi identiche, con la lunghezza che cresce di appena un centimetro fino a 4,34 metri. Cambia però l’impatto visivo: il frontale adotta nuovi fari Matrix LED con firma luminosa a tre triangoli e un paraurti ridisegnato con prese d’aria più marcate e dettagli color rame tipici del marchio Cupra. Anche dietro l’auto si riconosce subito per i gruppi ottici uniti da una fascia luminosa con logo retroilluminato. Il salto più evidente riguarda il comparto tecnologico. Il piccolo display davanti al guidatore lascia spazio a uno schermo da 10,25 pollici molto più leggibile, mentre al centro della plancia debutta un sistema di infotainment completamente nuovo basato su Android Automotive. Il sistema è più rapido e permette di usare applicazioni come Google Maps o Waze direttamente dall’auto, mantenendo comunque la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte tecnico la gamma continua a offrire diverse combinazioni di batterie (50, 58 e 79 kWh) e potenze (170, 190, 231 e 326 CV) per un'autonomia fino a 600 km con un pieno

05 Mar 2026 - 10:23
10 foto
cupra
cupra born

Ultimi video

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

01:07
Bugatti F.K.P. HOMMAGE

Bugatti F.K.P. HOMMAGE

01:34
La storia della Vector W8

La storia della Vector W8

01:42
In Europa il mercato dell'auto fatica

In Europa il mercato dell'auto fatica

01:33
Nuova Audi RS5

Nuova Audi RS5

01:57
Peugeot, svelata la nuova gamma 308

Peugeot, svelata la nuova gamma 308

02:07
DR 5 FULL HYBRID

DR 5 FULL HYBRID

01:22
Moto GP 2026 al via

Moto GP 2026 al via

01:34
Skoda Epiq Camouflage

Skoda Epiq Camouflage

01:48
Ferrari, ecco la 499P 2026

Ferrari, ecco la 499P 2026

02:28
Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:46
Autotorino, un anno da record

Autotorino, un anno da record

15:57
La puntata del 26 febbraio #DriveUp

La puntata del 26 febbraio #DriveUp

02:46
Ferrari, Corso Pilota On-Ice

Ferrari, Corso Pilota On-Ice

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

I più visti di Drive Up

Mbappé neopatentato: ecco quale auto guida

Iran e petrolio: perché il prezzo della benzina può impazzire

La Polizia non vuole più le auto elettriche

Se comprate una Mini, prendete una BMW

BMW IX

BMW IX

Ferrari non cambia idea: "Bisogna usare le nuove tecnologie"