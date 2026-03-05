Novità Ecco la nuova Cupra Born

All’esterno le proporzioni restano quasi identiche, con la lunghezza che cresce di appena un centimetro fino a 4,34 metri. Cambia però l’impatto visivo: il frontale adotta nuovi fari Matrix LED con firma luminosa a tre triangoli e un paraurti ridisegnato con prese d’aria più marcate e dettagli color rame tipici del marchio Cupra. Anche dietro l’auto si riconosce subito per i gruppi ottici uniti da una fascia luminosa con logo retroilluminato. Il salto più evidente riguarda il comparto tecnologico. Il piccolo display davanti al guidatore lascia spazio a uno schermo da 10,25 pollici molto più leggibile, mentre al centro della plancia debutta un sistema di infotainment completamente nuovo basato su Android Automotive. Il sistema è più rapido e permette di usare applicazioni come Google Maps o Waze direttamente dall’auto, mantenendo comunque la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte tecnico la gamma continua a offrire diverse combinazioni di batterie (50, 58 e 79 kWh) e potenze (170, 190, 231 e 326 CV) per un'autonomia fino a 600 km con un pieno