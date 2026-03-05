La Cupra Born raggiunge i 600 km di autonomia

Dentro è tutta nuova

Il salto più evidente riguarda il comparto tecnologico. Il piccolo display davanti al guidatore lascia spazio a uno schermo da 10,25 pollici molto più leggibile, mentre al centro della plancia debutta un sistema di infotainment completamente nuovo basato su Android Automotive. Il sistema è più rapido e permette di usare applicazioni come Google Maps o Waze direttamente dall’auto, mantenendo comunque la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Motori potenti e autonomia da record

Sul fronte tecnico la gamma continua a offrire diverse combinazioni di batterie (50, 58 e 79 kWh) e potenze (170, 190, 231 e 326 CV) per un'autonomia fino a 600 km con un pieno. La novità più attesa dai clienti è però l’introduzione della modalità di guida “one-pedal”: grazie alla frenata rigenerativa regolabile tramite i paddle al volante, è possibile modulare accelerazione e rallentamento quasi esclusivamente con il pedale dell’acceleratore, migliorando comfort ed efficienza nella guida quotidiana. I prezzi non sono stati ancora comunicati.