Schwazer ancora in lizza per una possibile partecipazione agli Europei di Birmingham

È noto peraltro, come Schwazer si senta molto più a suo agio sulle distanze lunghe, in marzo ha partecipato ai campionati italiani di Alessandria sulla distanza dei 21,097 km, difendendosi bene per circa tre quarti di gara e ritirandosi poi per aver già avuto tre proposte di squalifica, ma forse era ancora in uno stato di forma non eccellente come quello mostrato in occasione dell'ottima prestazione di Kelsterbach nella maratona di marcia, per cui potrebbe provarci magari proprio il 23 a La Coruna in Spagna, dove è programmata una prova Gold di World Race Walking Tour, escludendo possa invece essere al via domani 16 a Rio Maior in Portogallo, in un altro evento di pari livello, perché non risulta tra gli iscritti.