Strategie

Ferrari torna in pista a Monza

Il Filming Day sarà utile per sperimentare le modifiche in vista del Gran Premio di Miami

di Tommaso Marcoli
21 Apr 2026 - 16:49
 Le Ferrari in lotta - Gp Cina Sprint Race © Getty Images

 Le Ferrari in lotta - Gp Cina Sprint Race © Getty Images

Miami sarà un appuntamento decisivo per il futuro del Mondiale di Formula 1. Il primo GP in terra Americana coinciderà con il "debutto" dei correttivi che FIA e il Circus - d'accordo con i team - hanno previsto soprattutto per l'uso dell'energia (in qualifica, ma non solo) e sui alcuni elementi di sicurezza.
Le modifiche a Monza
Ferrari sarà tra i team che apporterà più modifiche alla sua monoposto. Il 22 aprile è previsto a Monza il Filming Day: un'occasione per valutare le novità introdotte per pianale e ala anteriore, pur mantenendo lo stesso muso. Questi aggiustamenti dovrebbero poter garantire un incremento - seppur teorico - delle prestazioni, ottenendo guadagni nell'ordine di qualche decimo.
Un altro campionato
Con maggio inizia la fase "calda" - in tutti i sensi - del Mondiale. Le monoposto hanno già dimostrato di avere qualche problema con la gestione delle temperature: il motore gira a regimi più alti per ricaricare le batterie, mettendo sotto ulteriore sforzo i sistemi di raffreddamento. Una circostanza che potrebbe andare incontro a ulteriori criticità con gli appuntamenti estivi del calendario. Miami (a maggio in Florida ci sono circa 30 gradi), in questo senso, può essere un buon banco di prova per una più attenta valutazione. 

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