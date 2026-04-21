Sinner: "Madrid è un'opportunità, l’assenza di Alcaraz non ha influito"

"Il piano è giocare e cercare di competere al meglio. Andrò giorno per giorno", ha detto poi in conferenza alla vigilia dell'inizio del main draw maschile del Mutua Madrid Open, quarto "1000" della stagione, che l'azzurro cercherà di conquistare per la prima volta in carriera. "Sono qui per dare il massimo", nella speranza non solo di sfatare il tabù, ma anche di diventare il primo tennista nella storia a trionfare in cinque tornei consecutivi di questa categoria: come lui - che è imbattuto dal cemento indoor di Parigi dello scorso autunno, solo Rafael Nadal e Novak Djokovic ne hanno vinti quattro consecutivamente, e mai nessuno si è spinto oltre. Vincere il titolo alla Caja Magica, inoltre, darebbe un altro record a Sinner, che potrebbe essere l'unico a vincere nello stesso anno i primi quattro "1000" in calendario (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e appunto Madrid). "Credo che il torneo abbia condizioni molto particolari", ha però ricordato l'altoatesino, mai andato oltre i quarti di finale nelle sue tre partecipazioni in carriera nel torneo.