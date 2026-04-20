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Novità

La nuova Hyundai Ioniq 3 debutta a Milano

Con una lunghezza di 4,15 metri, questa vettura si inserisce nel segmento delle compatte dinamiche, unendo una presenza scenica forte a una tecnologia pensata per semplificare la vita quotidiana. Il design della Ioniq 3 si fonda sulla silhouette "Aero Hatch", una reinterpretazione della classica due volumi. All'interno, l'abitacolo segue la filosofia "Furnished Space", dove ogni elemento è trattato come un pezzo d'arredo per creare un ambiente accogliente ispirato al design italiano degli anni '70. Dal punto di vista tecnico, la Ioniq 3 sfrutta la piattaforma E-GMP, offrendo due varianti di batteria per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La versione "Long Range" assicura fino a 496 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% dell'energia in circa 29 minuti

20 Apr 2026 - 17:09
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