Vela, America's Cup: Team Australia ufficializza, è sesto sfidante di New Zealand a Napoli

Ora e' ufficiale: salgono a sei gli sfidanti a New Zealand per l'America's Cup 2026, l'edizione n.38, come anticipato nei giorni scorsi dall'ANSA, e nelle acque di Napoli saranno cosi' in tutto sette i team in regata. Il Royal Prince Edward Yacht Club di Sydney ha confermato nella notte che la sua sfida per la 38ª America's Cup Louis Vuitton di Napoli, la sesta in ordine di ammissione, è stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron. A rappresentarlord Yacht Club ci sarà il Team Australia, con il supporto di John Winning e della sua famiglia, che hanno sostenuto in modo eccezionale le imbarcazioni australiane nella Youth & Women's America's Cup di Barcellona nel 2024. Il team ha confermato anche che Tom Slingsby, medaglia d'oro olimpica, pluricampione di foiling e due volte velista dell'anno, entrerà a far parte del team come responsabile della vela. Glenn Ashby, vincitore di tre edizioni dell'America's Cup, si unisce al team come responsabile delle prestazioni e del Design. Grant Simmer, famoso per essere stato membro della squadra vincente "Australia II" nel 1983 che pose fine alla striscia vincente di 132 anni del New York Yacht Club, è stato nominato amministratore delegato del Team Australia.