Inter Campione d'Italia, quando la festa scudetto 2026? Data, orario e il nuovo percorso del pullman scoperto

I giornali sportivi: lunedì 4 maggio 2026
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Quando si festeggia il 21° scudetto dell'Inter? Scopri data e orario di Inter-Verona, il programma della consegna coppa e il nuovo tragitto del pullman in Duomo
Lo scudetto 2026 è matematico da ieri sera, quando i tifosi - e alcuni giocatori: Lautaro Martinez, Thuram, Barella, Dimarco e Pio Esposito - hanno festeggiato tra San Siro e piazza Duomo ma la vera festa per il ventunesimo titolo dell'Inter sarà dopo la partita contro il Verona, ultimo match casalingo della Serie A 25/26, prevista nel weekend del 16-17 maggio.
In attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A, verosimilmente Inter-Verona sarà fissata alle 15 di domenica 17 maggio. Impossibile un anticipo alle 12.30 quando ci sarà già il derby di Roma e le altre partite che coinvolgeranno la corsa ai posti Champions.
Al termine della partita verrà consegnato all'Inter il trofeo del campionato 2025/26, con la consueta cerimonia in campo sul quale scenderanno anche i familiari di giocatori e staff tecnico: palco, coppa e medaglie. Il tributo di San Siro e dei tifosi, poi la squadra si trasferirà in sede e da lì partirà il pullman scoperto.
Con in testa ancora le immagini, e soprattutto i tempi, della seconda stella quando il pullman scoperto aveva lasciato San Siro verso le 16 (nonostante Lazio-Inter giocata alle 12.30) per arrivare in Duomo solo a mezzanotte, il programma questa volta dovrebbe cambiare. La partenza dei giocatori sul pullman scoperto non sarà dallo stadio ma dalla sede, in Viale della Liberazione. In questo modo il tragitto verso il centro città sarà accorciato e, si spera, anche i tempi per vedere i giocatori salutare i tifosi dalla terrazza in piazza Duomo.
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