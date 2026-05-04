Inter Campione d'Italia, quando la festa scudetto 2026? Data, orario e il nuovo percorso del pullman scoperto

Lo scudetto 2026 è matematico da ieri sera, quando i tifosi - e alcuni giocatori: Lautaro Martinez, Thuram, Barella, Dimarco e Pio Esposito - hanno festeggiato tra San Siro e piazza Duomo ma la vera festa per il ventunesimo titolo dell'Inter sarà dopo la partita contro il Verona, ultimo match casalingo della Serie A 25/26, prevista nel weekend del 16-17 maggio.