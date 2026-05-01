Strategie

Trump riporta i dazi sulle auto al 25%: Europa sotto shock

Bruxelles promette fermezza mentre l'industria tedesca si prepara a un colpo durissimo

di Tommaso Marcoli
01 Mag 2026 - 20:14
© Getty Images

© Getty Images

Il Presidente Donald Trump ha deciso di ribaltare il tavolo dei negoziati transatlantici, annunciando tramite il suo social Truth un aumento imminente delle tariffe doganali su auto e camion provenienti dall'Unione Europea. A partire dalla prossima settimana, il dazio salirà al 25%, una mossa giustificata da Trump con la presunta incapacità dell'Europa di rispettare gli accordi commerciali.
Contromisure
La reazione di Bruxelles non si è fatta attendere e i toni sono quelli dello scontro aperto. Bernd Lange, a capo della Commissione Commercio del Parlamento europeo, ha respinto con forza le accuse di inadempienza, definendo il comportamento di Trump "inaccettabile" e "inaffidabile". Secondo Lange, è proprio l'amministrazione USA ad aver rotto ripetutamente i patti, proprio mentre il Parlamento UE si apprestava a ratificare l'intesa commerciale.
La Germania trema
Le conseguenze per i giganti dell'auto europea, da Volkswagen a BMW, fino a Mercedes e Stellantis, rischiano di essere devastanti. Un dazio del 25% costringerà i gruppi a scegliere tra il taglio drastico dei margini di profitto o l'aumento dei prezzi per i consumatori americani, in un mercato dove l'export europeo ha già registrato un crollo del 21,4% nel 2025 proprio a causa delle tensioni tariffarie. Il colpo è diretto in particolare alla Germania, già in difficoltà economica e ai ferri corti con la Casa Bianca.

Ti potrebbe interessare

videovideo
trump
donald trump
dazi usa
dazi
auto
europa

Ultimi video

01:43
Cupra alla Milano Design Week

Cupra alla Milano Design Week

01:04
Formula E a Berlino, nel weekend doppio appuntamento

Formula E a Berlino, nel weekend doppio appuntamento

01:27
Royal Enfield Bear 650

Royal Enfield Bear 650

01:32
Zeekr alla Milano Design Week

Zeekr alla Milano Design Week

01:34
Renault alla Milano Design Week

Renault alla Milano Design Week

00:58
A Berlino ritorna la Formula E

A Berlino ritorna la Formula E

02:55
Frecce Tricolori e Ferrari, l'incontro tra due eccellenze italiane

Frecce Tricolori e Ferrari, l'incontro tra due eccellenze italiane

01:44
Nuova Honda Prelude, la nostra prova su strada

Nuova Honda Prelude, la nostra prova su strada

01:44
Tesla e IED raccontano "TIME", la concept car che rende il tempo una risorsa

Tesla e IED raccontano "TIME", la concept car che rende il tempo una risorsa

01:57
Itala al MAUTO di Torino, il rilancio di un marchio iconico

Itala al MAUTO di Torino, il rilancio di un marchio iconico

02:06
Volkswagen ID.Polo, una leggenda del passato rivisitata in chiave moderna

Volkswagen ID.Polo, una leggenda del passato rivisitata in chiave moderna

02:46
Audi alla Milano Design Week, portale verso il futuro

Audi alla Milano Design Week, portale verso il futuro

01:34
L'Editoriale: Milano Design Week, un salone espanso dell'automotive

L'Editoriale: Milano Design Week, un salone espanso dell'automotive

15:33
La puntata del 30 aprile #DriveUp

La puntata del 30 aprile #DriveUp

01:29
EICMA Riding Fest 2026

EICMA Riding Fest 2026

01:43
Cupra alla Milano Design Week

Cupra alla Milano Design Week

I più visti di Drive Up

Trova una Ferrari e una Lamborghini nel garage della nonna

Auto da Film: Lamborghini Countach

Auto da Film: Lamborghini Countach

Rubata a un pilota di Formula 1 una supercar da 20 milioni

A Berlino ritorna la Formula E

A Berlino ritorna la Formula E

Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni

Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen

Audi RS5: la prima "powerwagon" ha 639 CV

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
MANUEL NEUER; BAYERN MONACO; 1986
21:47
Il Bayern ha deciso il futuro di Neuer: rinnovo in vista
21:36
Leclerc accende Miami, si rivede Verstappen. Problemi per Antonelli
21:35
Dalla Germania: interesse della Juventus per Stiller, c'è la clausola
21:32
Trofeo Kima: corsa al pettorale per le Extreme Skyrace, Kima Trail e Minikima
21:28
Udinese, per la panchina piace Gilardino