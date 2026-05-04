Thuram-Calhanoglu, diretta social: "Vogliono vederci morire, quanta cattiveria contro l'Inter"

Marcus Thuram si ripete: come il giorno dopo lo scudetto della seconda stella, l'attaccante dell'Inter ha avviato una chat Instagram live per parlare con i compagni di squadra e i tifosi poche ore dopo la vittoria del ventunesimo campionato. Tra risate e parti più serie, il francese se la prende con chi ha criticato l'Inter: "Ce l'hanno con noi. Non vinciamo i big match, siamo vecchi... evidentemente c'è un premio per chi vince solo i big match". E Hakan Calhanoglu, il primo invitato, risponde "bla bla bla".