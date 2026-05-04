Thuram-Calhanoglu, diretta social: "Vogliono vederci morire, quanta cattiveria contro l'Inter"

Scudetto Inter, anche Napoli e Milan "protagoniste" della festa: i tifosi nerazzurri bruciano le maglie
© italyphotopress
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Il francese, come due anni fa, avvia la chat live su Instagram e invita Calhanoglu: "Ci criticano per non aver vinto i big match: c'è un premio apposta?"
Marcus Thuram si ripete: come il giorno dopo lo scudetto della seconda stella, l'attaccante dell'Inter ha avviato una chat Instagram live per parlare con i compagni di squadra e i tifosi poche ore dopo la vittoria del ventunesimo campionato. Tra risate e parti più serie, il francese se la prende con chi ha criticato l'Inter: "Ce l'hanno con noi. Non vinciamo i big match, siamo vecchi... evidentemente c'è un premio per chi vince solo i big match". E Hakan Calhanoglu, il primo invitato, risponde "bla bla bla".
Ancora Thuram, tra il serio e l'ironico: "Sono veramente contento di aver vinto questo scudetto. I giornalisti fanno il loro lavoro, parlo di persone nelle altre tifoserie. Quest'anno c'è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, mi ha fatto male al cuore, c'è tanta gente che non vuole bene all'Inter. Capisco se tifi altre squadre, se da avversario ci fischi, ma certa cattiveria proprio no, vogliono vederci morire, ci odiano. Perché mi scrivono: devi morire? Noi semplicemente facciamo il nostro lavoro, andiamo in campo per fare il nostro meglio".
Si torna a ridere parlando del cane di Lautaro, tormentone già due anni fa, per poi tornare sulla battuta fatta a Zielinski sulla scia della lite Kean-Pengwin: "Lo sai che è polacco?". Sugli iconici occhiali che indossa Thuram: "Li indosserò anche in campo, nessuno vedrà più i miei occhi!" dice Thuram. Dimarco re degli assist? "Ne ha fatti 52 lo sai Hakan?" e Calhanoglu: "No, 55!".
In chat entra anche Denzel Dumfries, decisamente assonnato: "Ho dormito poco (e ride, ndr)". Thuram lo prende in giro, visto che si sottolinea sempre come l'esterno destro sia serioso: "Lui sorride nel profondo (e fa scoppiare di nuovo a ridere l'olandese, ndr)".
Thuram cerca di invitare anche Pio Esposito e si chiede: "Ma quanti anni ha Pio? Dieci, undici, dodici? È nato ieri (ride, ndr). Lui è il futuro dell'Inter". Niente Lautaro: "Forse ci sarà stasera, è sempre molto occupato".
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