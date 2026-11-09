LA TRAGEDIA

Messico, assassinato l'ex giocatore di baseball Enrique Quiñones

Il lanciatore 57enne lavorava come autista a Mazatlán

09 Nov 2026 - 08:23
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© Foto da web

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L'ex lanciatore di baseball Enrique Quiñones, di 57 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in Messico a Villa Unión, a sud di Mazatlán. Le forze dell'ordine hanno riferito che l'uomo, il quale lavorava come autista per una piattaforma di trasporto, era appoggiato a un veicolo sul viale Niños Héroes quando alcuni individui armati gli hanno sparato da un'altra automobile.

Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i membri dell'Esercito, della Guardia Nazionale e della Polizia per avviare le indagini. Quiñones ha vissuto una carriera di quasi due decenni nel baseball professionistico messicano, rimanendo attivo dal 1988 al 2007 in sei squadre del circuito estivo. È ricordato nella storia sportiva del Paese per l'impresa compiuta con i Tomateros de Culiacán, diventando il primo lanciatore del club a completare una partita senza concedere valide né punti il 21 novembre 2000 contro le Águilas de Mexicali. Dopo aver concluso l'attività agonistica con 39 vittorie, era tornato nel 2014 come allenatore dei lanciatori per la squadra di Culiacán.

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