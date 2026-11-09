Messico, assassinato l'ex giocatore di baseball Enrique Quiñones

Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i membri dell'Esercito, della Guardia Nazionale e della Polizia per avviare le indagini. Quiñones ha vissuto una carriera di quasi due decenni nel baseball professionistico messicano, rimanendo attivo dal 1988 al 2007 in sei squadre del circuito estivo. È ricordato nella storia sportiva del Paese per l'impresa compiuta con i Tomateros de Culiacán, diventando il primo lanciatore del club a completare una partita senza concedere valide né punti il 21 novembre 2000 contro le Águilas de Mexicali. Dopo aver concluso l'attività agonistica con 39 vittorie, era tornato nel 2014 come allenatore dei lanciatori per la squadra di Culiacán.