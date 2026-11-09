L'INTERVISTA

Frosinone, Alvini: "Atalanta modello da seguire, Calò meritava la Nazionale"

Il tecnico dei sorpredenti ciociari: "Andiamo sempre in campo per determinare la partita"

09 Nov 2026 - 09:07
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© Getty Images

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"Noi cerchiamo di fare sempre la partita per determinarla. Il Cagliari ha vinto con un gol, che noi non siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto tante occasioni, forse meritavamo il pari ma merito a loro. Per noi può essere un motivo di crescita capire che in certe partite dobbiamo concretizzare di più quanto produciamo in campo". Lo ha detto l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "A Frosinone abbiamo tutti una visione comunque, quella di raggiungere l'obiettivo. La Serie A è un campionato troppo importante, ci sta perdere delle partite contro squadre forti, ma tu devi avere una identità e devi determinare per raggiungere l'obiettivo", ha aggiunto.

"Abbiamo giovani italiani di prospettiva da valorizzare, ma non solo nel Frosinone. Calò? Rispetto le scelte del ct Roberto Mancini, ma in quel ruolo Jack ha espresso qualità e poteva essere utile". "Nel 2021 avevamo Jorginho e Calò è quel tipo di giocatore, - ha detto ancora - poteva essere una alternativa a Fagioli. Ma sono sicuro che nelle prossime gare migliorerà ancora per avere una chance. Poi se se ne fa un discorso di età posso capire".

"Il modello più significativo è l'Atalanta, passata dall'essere una 'provinciale' a una big del calcio italiano. Hanno anche uno stadio di proprietà bellissimo. Frosinone però è più piccola come realtà economica". "Allenare un giorno la Fiorentina? Amo le squadre toscane, il campanile e il palio - ha aggiunto - La Fiorentina rappresenta il top in Toscana, è una società gloriosa, importante e ben allenata. Ma io ora sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone".

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