L'auto più veloce del mondo è cinese

Dopo qualche tentativo e un incidente da prima pagina, alla fine i cinesi di Yangwang ce l'hanno fatta: l'automobile più veloce del mondo è la loro U9 Xtreme. L'hypercar elettrica ha raggiunto (e persino superato) i 500 km/h di velocità massima ad Abu Dhabi, stabilendo quattro nuovi record: automobile di serie più veloce del mondo, automobile elettrica più veloce del mondo e due dedicati agli pneumatici GitiSport utilizzati.

Su strada pubblica

L'impresa non si è svolta all'interno di un circuito ma su una strada pubblica. Per l'occasione, la Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, arteria tra le principali della città emiratina, è stata chiusa per 10 km al traffico veicolare, mettendo a disposizione del pilota Marc Basseng ben 7 km di rettilineo con cui lanciarsi verso i 503,17 km/h di punta raggiunti. Con questo risultato, Yangwang batte sé stessa visto che la U9 deteneva già il titolo di vettura di serie più veloce del mondo con 496 km/h.

Ultra potente

La U9 Xtreme è una hypercar in tutto e per tutto: equipaggiata con quattro motori elettrici (uno per ogni ruota), è in grado di erogare ben 3.019 CV di potenza. L'architettura elettrica sui è costruita è a 1.200 V e le sospensioni attive DiSus-X possono addirittura inclinare la carrozzeria dell'auto verso l'interno. Migliorando così l'aderenza alle alte velocità. Yangwang è il marchio ad alte prestazioni del gigante cinese BYD. Di questo modello saranno prodotte soltanto 30 unità per tutto il mondo.