Curiosità

Pauroso incidente per la supercar da 3 milioni di BYD

La Yangwang U9 Xtreme da quasi 3 mila CV stava tentando un record di velocità quando qualcosa non è andato come previsto

di Redazione Drive Up
04 Nov 2026 - 07:31
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© Foto da web

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Adesso che sono tra i marchi più venduti in Europa, i cinesi devono dimostrare di saper costruire automobili non soltanto economiche. Un passaggio necessario per affermare la propria competenza tecnica e guadagnare di credibilità e prestigio è quello di realizzare una vera super sportiva. Non è scontato riuscirci e l'imprevisto, a queste velocità, è dietro l'angolo.

Che botta
BYD, il leader tra i marchi cinesi, è probabilmente il costruttore più attrezzato per provare a costruire una supercar. In Cina stanno facendo sul serio con il "sotto"marchio Yangwang il cui prototipo U9 Xtreme, hypercar elettrica da quasi 3 mila CV, si è però schiantato durante un collaudo. L'obiettivo era di raggiungere i 500 km/h su di un circuito, stabilendo il primato di auto elettrica più veloce del mondo.
Tutto ok
Le immagini mostrano il pilota perdere improvvisamente il controllo e andare a sbattere contro le barriere di protezione. L'impatto è stato così violento da staccare tutte e quattro le ruote, lasciando intatto soltanto il nucleo dell'abitacolo. Secondo le fonti locali, il collaudatore ne sarebbe uscito praticamente illeso grazie al guscio in fibra di carbonio ultra resistente. Della U9 non resta che la carcassa, il resto è tutto in frantumi. Compresa l'ambizione di stabilire un nuovo record di velocità.

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