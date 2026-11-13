Alcaraz, mal di stomaco e ginocchio fasciato nell'allenamento con Cobolli

Piccolo contrattempo per Carlos Alcaraz nel corso dell'allenamento svolto questa mattina dal tennista murciano insieme a Flavio Cobolli. Il campione iberico, in campo con un ginocchio fasciato, ha interrotto anticipatamente la sessione (molto blanda, non ha spinto troppo) con l'italiano a causa di un mal di stomaco che lo affliggeva sin dalla colazione. Alcaraz comunque, avrà tutto il tempo per riprendersi in vista dell'esordio alle Atp Finals previsto per lunedì alle ore 14 al cospetto di Tiafoe.