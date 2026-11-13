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L'EVENTO

Anche Sinner avvistato a Torino: niente ATP Finals ma l'agenda è piena

Niente ATP Finals per Jannik Sinner ma il campione azzurro è stato avvistato a Torino. Il motivo? Lo sponsor Lavazza, di cui Sinner è brand ambassador dal 2019 e protagonista delle campagne di advertising. Il Presidente Giuseppe Lavazza e centinaia di collaboratori del Gruppo lo hanno accolto e abbracciato nella sede dell'azienda. "Un bel pomeriggio alla Nuvola Lavazza, dove ho avuto il piacere di incontrare la famiglia Lavazza e tante persone che ogni giorno lavorano in questa bellissima realtà - le parole dell'ex numero uno del tennis mondiale - Con la famiglia Lavazza si è creato negli anni un legame speciale, che va oltre la partnership, fatto di valori condivisi e soprattutto di persone. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre!". Sinner parteciperà poi alla cena di gala offerta in onore dei numeri uno del tennis mondiale.

13 Nov 2026 - 16:07
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