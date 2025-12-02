Logo SportMediaset

La BMW di Stranger Things 5 è un'icona della serie

La Serie 7 di Steve è riconoscibile tanto quanto il personaggio stesso e, nell'ultima stagione, ha un ruolo decisivo

di Redazione Drive Up
02 Dic 2025 - 09:43
© Netflix

© Netflix

La quinta stagione - che sarà divisa in tre parti - conclude l'arco narrativo decennale di Stranger Things. Serie di punta della piattaforma Netflix che ha costruito, attraverso il suo universo soprannaturale del Sottosopra, un ecosistema di riferimenti, termini e oggetti. Tra questi ultimi, la BMW di Steve è già un'icona e, nelle ultime puntate, ha un ruolo decisivo. 

La BMW 733i di Stranger Things 5

1 di 5
© Netflix
© Netflix
© Netflix

© Netflix

© Netflix

Una Serie 7 soprannaturale
Nello specifico si tratta di una 733i della serie E23 prodotta tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. La prima Serie 7 della storia quella che avrebbe inaugurato l'era delle berline di rappresentanza per il costruttore bavarese, che continua ancora oggi. Sotto il cofano c'è un motore 3.2 litri 6 cilindri in linea da 181 CV e trazione posteriore, classico schema meccanico BMW.
Cambia con il personaggio
Il cambio è manuale a 5 marce e Steve non si tira indietro quando è il momento di maltrattarlo per ottenere il massimo delle prestazioni. Anche a discapito di qualche graffio sulla bellissima carrozzeria color Burgundrot Metallic. La Serie 7 segue lo sviluppo del personaggio: è una berlina immacolata nella prima stagione; diventa un "taxi" per i ragazzi in quelle successive; ha una funzione fondamentale nell'ultima. Insomma, ancora una volta un'automobile diventa uno degli elementi più riconoscibili di un'opera cinematografica. Speriamo che la BMW di Steve sopravviva al Sottosopra di Hawkins. Perché, ormai, conta al pari di un personaggio della serie.

