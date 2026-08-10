Real Madrid, Mbappè torna ad allenarsi dopo vacanze

Dopo una pausa di tre settimane, il capitano della nazionale francese ha ripreso gli allenamenti con il suo club, il Real Madrid, lunedì mattina. Dovrebbe tornare in campo mercoledì in un'amichevole contro il Deportivo La Coruña.Accompagnato da due dei nuovi acquisti estivi del Real Madrid, il connazionale Ibrahima Konaté e il campione del mondo spagnolo Marc Cucurella, Mbappé si è sottoposto a parte delle visite mediche prima dell'allenamento della squadra madrilena. Ha completato l'intera procedura senza problemi, terminando poi gli esami medici presso le strutture del Real Madrid.