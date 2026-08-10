Rampulla: "Suzuki alla Juve? Piuttosto richiamo Buffon"

10 Ago 2026 - 12:02
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© italyphotopress

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La Juventus è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Michele Di Gregorio, ma secondo Michelangelo Rampulla, ex estremo difensore bianconero, non ce ne sarebbe bisogno. "Suzuki? La Juve non è una succursale del Psg, non avrebbe alcun senso. Ha fatto una buona parata al Mondiale… Piuttosto richiamo Gigi (Buffon, ndr) e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere Carnesecchi, piuttosto", ha detto a TuttoJuve. Ma una soluzione ci sarebbe già: "E' chiaro che Di Gregorio debba andare via, ma anziché spendere soldi inutilmente farei giocare Perin tutta la vita e gli metterei accanto un giovane, che possa diventare il numero uno del futuro".  

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