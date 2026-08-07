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Edizioni speciali

La Porsche 911 più australiana

Per festeggiare i 75 anni di presenza in Australia, l'azienda d Stoccarda ha realizzato la "Land Down Under Edition",realizzata in un unico esemplare. La base è offerta dalla 911 Turbo S 992.2 da 711 CV, allestita con una livrea esclusiva e ispirata ai panorami australiani. L'abitacolo è arricchito da elementi rifiniti con cura artigianale, che raccontano la cultura del Paese. Autore del progetto è Porsche Cars Australia che si è rivolta alla divisione Sonderwunsch per una creazione all'altezza

07 Ago 2026 - 11:48
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