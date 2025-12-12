Milano Cortina, Snoop Dogg 'coach onorario'. Il Team Usa sceglie il rapper

Snoop Dogg è stato una presenza costante per la squadra a stelle e strisce ai Giochi estivi di Parigi 2024, ricoprendo il ruolo di inviato speciale per la NBC, oltre ad esibirsi alla cerimonia di consegna dei premi per Los Angeles 2028. "Gli atleti del Team USA sono le vere star: sono qui solo per tifare, incoraggiare e magari dare un po' di saggezza da bordo campo", ha detto il rapper. Il comitato Usa ha sottolineato che Snoop Dogg "presterà il suo caratteristico umorismo e il suo cuore" per motivare e ispirare gli atleti statunitensi, mentre l'amministratore delegato dell'organizzazione, Sarah Hirshland, ha affermato che "l'entusiasmo della star dell'hip-hop per il movimento olimpico e paralimpico è contagioso".