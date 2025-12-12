Logo SportMediaset

Milano Cortina, Snoop Dogg 'coach onorario'. Il Team Usa sceglie il rapper

12 Dic 2025 - 12:50
© Getty Images

© Getty Images

Un coach d'eccezione per il Team Usa ai Giochi di Milano Cortina. Lo squadrone americano ha infatti nominato il rapper di casa Snoop Dogg "allenatore onorario": il comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti ha annunciato che l'artista 54enne avrà "un ruolo di volontariato per celebrare e supportare gli atleti americani fuori dal campo di gioco".

Snoop Dogg è stato una presenza costante per la squadra a stelle e strisce ai Giochi estivi di Parigi 2024, ricoprendo il ruolo di inviato speciale per la NBC, oltre ad esibirsi alla cerimonia di consegna dei premi per Los Angeles 2028. "Gli atleti del Team USA sono le vere star: sono qui solo per tifare, incoraggiare e magari dare un po' di saggezza da bordo campo", ha detto il rapper. Il comitato Usa ha sottolineato che Snoop Dogg "presterà il suo caratteristico umorismo e il suo cuore" per motivare e ispirare gli atleti statunitensi, mentre l'amministratore delegato dell'organizzazione, Sarah Hirshland, ha affermato che "l'entusiasmo della star dell'hip-hop per il movimento olimpico e paralimpico è contagioso".

Snoop Dogg ha aggiunto: "Questa squadra rappresenta il meglio di ciò che lo sport può essere: talento, cuore e impegno. Se riesco a portare un po' più di amore e motivazione, per me è una vittoria". 

