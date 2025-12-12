Atletica, Europei cross: Battocletti guida squadra azzurra in Portogallo

Atterraggio in Algarve per i 42 azzurri impegnati agli Europei di cross. Domani, sabato 13 dicembre, il test del percorso e il rito della riunione della vigilia, domenica l'intensa giornata della rassegna continentale in programma a Faro, edizione n. 31, la quarta della storia in Portogallo. L'Italia si presenta con una Nadia Battocletti scintillante: "Nelle due prove delle scorse settimane in Spagna, Nadia ha dimostrato che solidità di condizione abbia - commenta il DT Antonio la Torre -. Ad Alcobendas, pur arrivando seconda, ha corso trenta secondi più forte dell'anno passato e questo la dice lunga. Siamo fiduciosi ma in ogni caso bisogna stare sempre attenti alle insidie, la vita ci insegna che le altre si danno da fare, come ha fatto la stessa Nadia con le fortissime atlete africane ai Mondiali di Tokyo. Tutte proveranno a renderle la vita difficile". La spinta della stella trentina, campionessa in carica nel cross, argento mondiale e olimpico dei 10.000, bronzo iridato dei 5000, potrà trascinare l'intero collettivo. "Se Gemetto e Palmero, insieme alla tosta Majori e alle compagne Reina e Zanne, sapranno disputare una gara all'altezza delle loro potenzialità, la squadra femminile potrà regalarci una prova di primo piano. Non dimentichiamoci che partiamo da campionesse in carica".