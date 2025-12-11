L'Europa "perde" un altro anello della sua - importante - industria automobilistica. Dopo una maratona iniziata la scorsa primavera, la Italdesign sarà venduta dal Gruppo Audi alla società UST Global, specializzata in tecnologie digitali e servizi informatici. Si tratta di un accordo strategico che prevede la partecipazione nell'azionariato di Lamborghini ed Audi che resteranno tanto partner, quanto clienti, dell'azienda di Torino.

In California

UST Global - che ha sede in California ma proprietà indiana - permetterà di integrare le sue competenze in intelligenza artificiale e sviluppo di Software Defined Vehicle con l'esperienza in termini di design e industrializzazione della società fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1968. Nel comunicato si legge la volontà di "offrire un portfolio completo e integrato di servizi - dall’ideazione e design iniziale allo sviluppo hardware e software fino ai sistemi di produzione - per supportare lo sviluppo di veicoli moderni e digitalmente avanzati".

India

Dopo Iveco, un'altra azienda dell'automotive torinese finisce in "mani" indiane. Sembra dunque proseguire lo shopping, di quello che fu uno dei distretti industriali più importanti d'Europa da parte di compagnie interessate alle competenze specifiche sviluppate negli anni. La cessione di Italdesign ha sollevato preoccupazioni e, nei mesi scorsi, si cercò la via di un'acquisizione "amica" costruendo una cordata di imprenditori locali pronti a prenderne il controllo. Da oggi, però, a comandare sono dirigenti dagli USA con soldi indiani.