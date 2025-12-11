Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Industria

Audi ha venduto la maggioranza di Italdesign a una società indiana

La maggioranza del capitale passerà in mano a UST Global: società con sede in California ma di proprietà indiana

di Redazione Drive Up
11 Dic 2025 - 09:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'Europa "perde" un altro anello della sua - importante - industria automobilistica. Dopo una maratona iniziata la scorsa primavera, la Italdesign sarà venduta dal Gruppo Audi alla società UST Global, specializzata in tecnologie digitali e servizi informatici. Si tratta di un accordo strategico che prevede la partecipazione nell'azionariato di Lamborghini ed Audi che resteranno tanto partner, quanto clienti, dell'azienda di Torino.
In California
UST Global - che ha sede in California ma proprietà indiana - permetterà di integrare le sue competenze in intelligenza artificiale e sviluppo di Software Defined Vehicle con l'esperienza in termini di design e industrializzazione della società fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1968. Nel comunicato si legge la volontà di "offrire un portfolio completo e integrato di servizi - dall’ideazione e design iniziale allo sviluppo hardware e software fino ai sistemi di produzione - per supportare lo sviluppo di veicoli moderni e digitalmente avanzati".
India
Dopo Iveco, un'altra azienda dell'automotive torinese finisce in "mani" indiane. Sembra dunque proseguire lo shopping, di quello che fu uno dei distretti industriali più importanti d'Europa da parte di compagnie interessate alle competenze specifiche sviluppate negli anni. La cessione di Italdesign ha sollevato preoccupazioni e, nei mesi scorsi, si cercò la via di un'acquisizione "amica" costruendo una cordata di imprenditori locali pronti a prenderne il controllo. Da oggi, però, a comandare sono dirigenti dagli USA con soldi indiani.

italdesign
audi
lamborghini
italdesign venduta
giorgetto giugiaro
audi vende italdesign

Ultimi video

02:36
Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

11:07
Gymkhana 2025: Aussie Shred

Gymkhana 2025: Travis Pastrana fa qualcosa di incredibile su una Subaru

01:22
Genesis Magma Racing

Genesis Magma Racing

01:20
YangWang U9 Xtreme

YangWang U9 Xtreme

01:37
Nuova Fiat 500 Hybrid

Nuova Fiat 500 Hybrid

00:19
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:21
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

01:22
Nuove Seat Ibiza e Arona

Nuove Seat Ibiza e Arona

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

15:43
La puntata del 4 dicembre #DriveUp

La puntata del 4 dicembre #DriveUp

01:22
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

02:42
Le Ford Falcon di "Mad Max"

Le Ford Falcon di "Mad Max"

02:00
Genesis in espansione continua, GV60 Magma

Genesis in espansione continua, GV60 Magma

02:05
House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

02:36
Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

I più visti di Drive Up

Inter-Liverpool, dal campo al garage: ecco che auto guidano i calciatori

Sapete quali sono le auto preferite dai calciatori?

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

BMW consegna a Papa Leone una iX60

Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:33
Trail del Ciapà: Cervo accende le feste sui sentieri del Golfo Dianese
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH
09:15
Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"
09:09
Bufera Fifa: Infantino accusato di aver violato le regole per il premio a Trump
09:08
Audi ha venduto la maggioranza di Italdesign a una società indiana
Mauro Icardi (111)
09:00
Milan, non solo Zirkzee: spunta la clamorosa suggestione Icardi