Atelier Ferrari: come si costruisce un sogno

L'obiettivo è dal 1947 sempre lo stesso: costruire le automobili più belle e desiderabili del mondo. Ogni giorno, a Maranello, si progettano e costruiscono sogni che tutto il mondo ci ammira per stile, potenza, velocità. Modelli iconici, motori complessi, carrozzeria scolpite come statue, perché il lavoro dell'uomo - qui - è più simile a quello di un artigiano che all'operaio. Il tempo passa, il modo di fare arte - però - non è facile da insegnare e, di sicuro, non lo si può perdere.