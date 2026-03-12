1 di 8
Ferrari Amafi Spider: una linea senza tempo a cielo aperto

Ferrari amplia la propria gamma con la nuova Ferrari Amalfi Spider, una 2+ scoperta con motore V8 biturbo anteriore-centrale pensata per unire prestazioni elevate, eleganza e grande fruibilità quotidiana. Presentata a Maranello, la nuova spider interpreta la filosofia delle sportive del Cavallino Rampante dedicate al piacere di guida a cielo aperto, combinando carattere sportivo e comfort da gran turismo. Sotto il cofano della Amalfi Spider lavora il noto V8 biturbo della casa di Maranello, capace di sviluppare 640 cavalli e garantire una risposta immediata in ogni condizione di guida. Il modello introduce anche soluzioni tecniche evolute come il sistema brake-by-wire, che migliora la precisione e la modulabilità della frenata, e il sistema ABS Evo, progettato per ottimizzare le prestazioni anche su fondi con diversi livelli di aderenza. A completare il pacchetto c’è un sistema di aerodinamica attiva con spoiler posteriore regolabile su più configurazioni, studiato per migliorare stabilità e prestazioni alle alte velocità

12 Mar 2026 - 14:30
