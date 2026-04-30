Tennis, si avvicinano gli Internazionali di Roma: allenamento in Piazza del Popolo per Swiatek

Roma inizia a respirare l'aria degli Internazionali d'Italia con i primi campioni e le prime campionesse del tennis che sono sbarcati nella Capitale per iniziare gli allenamenti in vista del torneo. Domani, infatti, sarà la volta di Iga Swiatek con la polacca che si allenerà sul campo allestito a Piazza del Popolo alle ore 16. Un'occasione per gli appassionati di ammirare da vicino la tennista, attuale numero 3 del mondo.