Tennis, si avvicinano gli Internazionali di Roma: allenamento in Piazza del Popolo per Swiatek

30 Apr 2026 - 21:45

Roma inizia a respirare l'aria degli Internazionali d'Italia con i primi campioni e le prime campionesse del tennis che sono sbarcati nella Capitale per iniziare gli allenamenti in vista del torneo. Domani, infatti, sarà la volta di Iga Swiatek con la polacca che si allenerà sul campo allestito a Piazza del Popolo alle ore 16. Un'occasione per gli appassionati di ammirare da vicino la tennista, attuale numero 3 del mondo.

Sempre domani, poi, ci sarà il primo allenamento della numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, sul Centrale del Foro Italico dalle 15 alle 17, preceduta da Zheng in mattinata. In campo, poi, ci sarà anche Lorenzo Sonego, anche lui alla prima uscita al Foro dopo il Sardegna Open, sul campo 13. 

Ultimi video

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

02:30
La magia della boxe

La magia della boxe

01:30
Inarrestabile Sinner

Inarrestabile Sinner

11:28
DICH INTEGRALE PRES. FPI D'AMBROSI SRV

D'Ambrosi: "Il pugilato è crescere i giovani, farlo in maniera sana e dargli un sogno"

01:18
MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

01:27
Madrid, Sinner sfida Rafa

Madrid, Sinner sfida Rafa

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

I più visti di Altri Sport

MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:43
Tennis: infortunio al ginocchio, Draper salta anche il Roland Garros
17:20
Tennis: Berrettini batte Navone e vola ai quarti al Sardegna Open
17:15
Sci alpino, Lindsey Vonn: "Non ho ancora deciso se ritirarmi o andare avanti"
16:39
Genoa, De Rossi a Bergamo ritrova Ekuban e Norton-Cuffy
15:18
Tennis, Internazionali di Roma: Tsitsipas, Pegula e Muchova incontrano i tifosi da adidas