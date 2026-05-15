Paola Egonu: "Stagione col cuore pieno". Dai consigli di Lautaro agli Europei

Egonu, desiderio esaudito: eccola ad Appiano con capitan Lautaro
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Dopo la stagione con Milano, l'opposto della Nazionale si prepara agli Europei. Sul Mondiale vinto l'anno scorso: "Coronati otto anni di lavoro"
Conclusa la stagione con Milano, Paola Egonu si gode ora alcune settimane di riposo prima dell'inizio della preparazione in vista degli Europei in programma dal 21 agosto al 6 settembre in Azerbaigian. In un'intervista a Dazn, l'opposto ha raccontato le emozioni di questo campionato, il primo vissuto da capitana delle meneghine: "Esco da questa stagione col cuore pieno. La fatica, la sofferenza e il fatto di crescere piano piano come gruppo, trovare la nostra identità e condividere quotidianamente quelle emozioni con le compagne. Sono molto fiera di loro e di me: di solito sono una che si massacra molto, però per la prima volta mi porto dietro tanto, mi porto dietro le relazioni, queste compagne rimarranno nel mio cuore in modo un po' più speciale".
Sul Mondiale conquistato la scorsa stagione: "È il coronamento di otto anni di lavoro, dove ci sono state molte delusioni per poi riuscire a vincere, quindi ha un sapore ancora diverso. Qualcosa di più intimo. Solo chi ha fatto parte di quel ciclo sa cosa vuol dire portarsi a casa l'oro del Mondiale".
Sul ruolo da capitana e il rapporto con Lautaro Martinez che ha conosciuto da tifosa interista. "Quando sono diventata capitana mi sono ispirata molto a Lautaro: l'ho conosciuto e ho chiacchierato con lui, gli ho chiesto dei consigli che sono segreti tra me e lui", ha detto.
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Sull'amicizia con Monica De Gennaro: "Una persona che amo veramente con tutta me stessa. Le voglio un bene dell'anima, è una giocatrice fenomenale, una leggenda", ha affermato Egonu.
Sul legame con Francesca Piccinini. "Siamo molto amiche, abbiamo giocato insieme per due anni. Mi ha dato tanto, siamo tuttora amiche e le voglio un bene dell'anima. La cosa che mi dice più spesso è che mi faccio troppe paranoie, che dovrei vivermi la vita più serenamente e far sì che le altre persone possano scoprirmi. Invece io tendo a essere molto chiusa e farmi i fatti miei. Ho persone al mio fianco che si prendono cura di me, sono molto grata perché non è scontato. Quelle a cui ho dato la possibilità di conoscermi sono poche", ha raccontato.
Infine sulle sue origini. "Le mie origini sono molto importanti perché non si deve dimenticare mai da dove si viene e soprattutto la storia dei propri genitori, e ciò che hanno fatto per far sì che io fossi chi sono oggi e tutto ciò che ho", ha concluso l'opposto di Milano.