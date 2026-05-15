Paola Egonu: "Stagione col cuore pieno". Dai consigli di Lautaro agli Europei

Sull'amicizia con Monica De Gennaro: "Una persona che amo veramente con tutta me stessa. Le voglio un bene dell'anima, è una giocatrice fenomenale, una leggenda", ha affermato Egonu.



Sul legame con Francesca Piccinini. "Siamo molto amiche, abbiamo giocato insieme per due anni. Mi ha dato tanto, siamo tuttora amiche e le voglio un bene dell'anima. La cosa che mi dice più spesso è che mi faccio troppe paranoie, che dovrei vivermi la vita più serenamente e far sì che le altre persone possano scoprirmi. Invece io tendo a essere molto chiusa e farmi i fatti miei. Ho persone al mio fianco che si prendono cura di me, sono molto grata perché non è scontato. Quelle a cui ho dato la possibilità di conoscermi sono poche", ha raccontato.

Infine sulle sue origini. "Le mie origini sono molto importanti perché non si deve dimenticare mai da dove si viene e soprattutto la storia dei propri genitori, e ciò che hanno fatto per far sì che io fossi chi sono oggi e tutto ciò che ho", ha concluso l'opposto di Milano.

