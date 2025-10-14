Le proporzioni restano equilibrate, ma con una carreggiata più ampia e uno sbalzo anteriore ridotto, che rendono la postura più muscolosa e piantata. Nuovi anche i cerchi da 19 e 20 pollici, disponibili nei classici design “Stile” e “Fori”, mentre gli stemmi in bianco e nero e la scritta Tonale nera sui modelli Veloce e sull’edizione Milano Cortina 2026 completano un look più maturo e distintivo.

Interni più curati e tecnologia intuitiva

Dentro, la nuova Tonale punta su materiali premium e un’ergonomia migliorata. Debuttano i sedili in pelle rossa o in Alcantara bicolore nero e bianco, abbinati a plancia e pannelli con cuciture a contrasto. Il nuovo selettore del cambio rotativo sul tunnel centrale è più funzionale e permette di gestire i rapporti anche con i paddle in alluminio al volante. La luce ambientale a effetto “gradiente”, ispirata al Biscione Alfa Romeo, aggiunge un tocco scenografico, mentre la tecnologia resta al servizio della semplicità: doppio display da 12,3’’ e 10,25’’ per strumentazione e infotainment, con connessione wireless, aggiornamenti OTA e interfaccia intuitiva.

La dinamica resta la vera firma del Biscione

Al volante, Tonale continua a incarnare la sportività “razionale” di Alfa Romeo. Il telaio bilanciato, lo sterzo più diretto del segmento e i freni Brembo a quattro pistoncini garantiscono una risposta precisa e immediata. Le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve e il sistema brake-by-wire ottimizzano comfort e controllo. Le motorizzazioni, aggiornate alla norma Euro 6E-bis, comprendono il 1.5 Turbo Hybrid da 175 CV, il 1.6 Diesel da 130 CV e la versione di punta Plug-in da 270 CV, che unisce prestazioni ed efficienza con transizioni termico-elettriche quasi impercettibili.

Colori, allestimenti e una serie speciale da collezione

Tre nuove tinte – Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra – ampliano una palette già evocativa, ora abbinabile al tetto nero a contrasto. La gamma si articola su quattro versioni: Tonale, Sprint, Ti e Veloce, a cui si aggiunge la speciale Milano Cortina 2026, tributo ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di cui Alfa Romeo è partner ufficiale. I prezzi saranno comunicati il 20 ottobre