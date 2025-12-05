Fiat Panda 4X4: ecco la Capsule Collection firmata Garage Italia

La Capsule Collection di Garage Italia Custom per Fiat Panda 4X4
L'azienda di personalizzazioni e lifestyle ha creato una collezione dedicata all'icona italiana del fuoristradadi Redazione Drive Up
I riferimenti alla prima Panda 4X4 ormai sono ovunque. Negli ultimi anni, l'utilitaria degli anni '80 sta vivendo - letteralmente - una seconda giovinezza. Di sicuro, molto di questo "successo" lo si deve alla galassia social che, va detto, ha riproposto la Fiat Panda 4X4 con tono piuttosto irriverente e senza mai tenerne in considerazione il valore tecnico e meccanico. Anzi: non è mai stata presa troppo sul serio e il dubbio che non lo sia neppure adesso rimane. Comunque, è innegabile che faccia ancora parlare di sé e iniziative di questo tipo trovano quindi una spiegazione.
T-shirt su misura
Garage Italia ha deciso di costruire una collezione attorno alla mitica 4X4. Basta non su un modello di serie ma, ovviamente, sulla versione personalizzata dalla stessa azienda. Al gruppo di creativi non manca di certo l'ironia, come dimostra la T-shirt che, oltre all'immagine del veicolo, mostra la scritta "True Italian Supercar". Il riferimento è all'abilità della Panda di adattarsi a qualunque contesto di utilizzo: dalla città, alla montagna, alla spiaggia. Tutte cartoline che qui in Italia conosciamo bene.
Altri accessori
Non si tratta comunque soltanto di abbigliamento, e tra gli accessori proposti ci sono anche un portachiavi in metallo laccato con la mascotte ufficiale Panda 4x4 GIC; badge per griglia frontale Panda 4x4 GIC; calendario ufficiale Panda 4x4 GIC 2026 e
sticker pack Panda 4x4 GIC. La collezione può essere acquistata presso lo shop online di Garage Italia Custom.