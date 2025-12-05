Fiat Panda 4X4: ecco la Capsule Collection firmata Garage Italia

I riferimenti alla prima Panda 4X4 ormai sono ovunque. Negli ultimi anni, l'utilitaria degli anni '80 sta vivendo - letteralmente - una seconda giovinezza. Di sicuro, molto di questo "successo" lo si deve alla galassia social che, va detto, ha riproposto la Fiat Panda 4X4 con tono piuttosto irriverente e senza mai tenerne in considerazione il valore tecnico e meccanico. Anzi: non è mai stata presa troppo sul serio e il dubbio che non lo sia neppure adesso rimane. Comunque, è innegabile che faccia ancora parlare di sé e iniziative di questo tipo trovano quindi una spiegazione.