Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Collaborazioni

Fiat Panda 4X4: ecco la Capsule Collection firmata Garage Italia

L'azienda di personalizzazioni e lifestyle ha creato una collezione dedicata all'icona italiana del fuoristrada

di Redazione Drive Up
05 Dic 2025 - 11:04
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

I riferimenti alla prima Panda 4X4 ormai sono ovunque. Negli ultimi anni, l'utilitaria degli anni '80 sta vivendo - letteralmente - una seconda giovinezza. Di sicuro, molto di questo "successo" lo si deve alla galassia social che, va detto, ha riproposto la Fiat Panda 4X4 con tono piuttosto irriverente e senza mai tenerne in considerazione il valore tecnico e meccanico. Anzi: non è mai stata presa troppo sul serio e il dubbio che non lo sia neppure adesso rimane. Comunque, è innegabile che faccia ancora parlare di sé e iniziative di questo tipo trovano quindi una spiegazione.

La Capsule Collection di Garage Italia Custom per Fiat Panda 4X4

1 di 11
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

T-shirt su misura
Garage Italia ha deciso di costruire una collezione attorno alla mitica 4X4. Basta non su un modello di serie ma, ovviamente, sulla versione personalizzata dalla stessa azienda. Al gruppo di creativi non manca di certo l'ironia, come dimostra la T-shirt che, oltre all'immagine del veicolo, mostra la scritta "True Italian Supercar". Il riferimento è all'abilità della Panda di adattarsi a qualunque contesto di utilizzo: dalla città, alla montagna, alla spiaggia. Tutte cartoline che qui in Italia conosciamo bene.
Altri accessori
Non si tratta comunque soltanto di abbigliamento, e tra gli accessori proposti ci sono anche un portachiavi in metallo laccato con la mascotte ufficiale Panda 4x4 GIC; badge per griglia frontale Panda 4x4 GIC; calendario ufficiale Panda 4x4 GIC 2026 e
sticker pack Panda 4x4 GIC. La collezione può essere acquistata presso lo shop online di Garage Italia Custom.

Ti potrebbe interessare

fiat panda
fiat
panda 4x4
panda
fiat panda 4x4
garage italia
garage italia custom

Ultimi video

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

15:43
La puntata del 4 dicembre #DriveUp

La puntata del 4 dicembre #DriveUp

01:22
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

02:42
Le Ford Falcon di "Mad Max"

Le Ford Falcon di "Mad Max"

02:00
Genesis in espansione continua, GV60 Magma

Genesis in espansione continua, GV60 Magma

02:05
House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

02:36
Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

01:52
L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

01:27
Alpine A390

Alpine A390

01:20
Nuovo Ram Rampage

Nuovo Ram Rampage

01:21
Ford Transit

Ford Transit

01:08
Svelata la nuova Cupra Raval

Svelata la nuova Cupra Raval

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

I più visti di Drive Up

Crisi dell'auto: un'azienda su tre è pronta a lasciare la Cina

Vi ricordate dell'Audi Q7 V12 biturbo Diesel?

La Mercedes CLK GTR Roadster da 13 milioni sequestrata a un narcotrafficante

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

Questo modello rende omaggio a una leggenda dell'automobilismo

Il passeggino di AMG che costa più di un iPhone 17 Pro

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Mondiale, oggi sorteggio
13:48
Mondiale, oggi sorteggio
13:46
La fiamma olimpica illumina il Quirinale: Mattarella accende il braciere celebrativo
La torcia al Quirinale
13:44
La torcia al Quirinale
13:44
Lipsia, possibile asta per Nusa
DICH BUONFIGLIO TORCIA OLIMPICA DICH
13:40
Buonfiglio sulla torcia olimpica: "Contento ed emozionato"