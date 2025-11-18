Addio alla Ford Focus: terminata la produzione in Europa

Scelta inevitabile

Secondo i vertici del marchio, la produzione della Focus non era più giustificabile perché gli automobilisti sono interessati ai SUV. La natura di questa scelta è, dunque, soltanto economica dato che lo sviluppo di una nuova generazione non avrebbe garantito un ritorno in termini di vendite tale da ripagare l'investimento.

Solo SUV

In Europa, dunque, la gamma Ford è al momento interamente composta da SUV. La Mondeo è uscita di scena nel 2022 e l'anno successivo è toccato alla Fiesta. Sebbene secondo il management questi modelli non fossero più di moda, la scelta di eliminare la Fiesta ha compromesso le vendite di Ford nel 2024 e l'addio della Focus non invertirà di certo la tendenza. Insomma, non sembra che gli europei vogliano esclusivamente i SUV (l'auto più venduta in Europa è la Dacia Sandero). A maggior ragione se soltanto elettrici.