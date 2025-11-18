Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Addii

Addio alla Ford Focus: terminata la produzione in Europa

Era in produzione dal 1998 e rappresentava uno dei maggiori successi commerciali nella storia del marchio americana. Con lei se ne va anche l'ultima berlina, in Europa sono rimasti soltanto i SUV Ford

di Redazione Drive Up
18 Nov 2025 - 09:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Era una delle auto più apprezzate nel suo segmento. Si giocava il posto di berlina compatta più venduta in Europa con la Volkswagen Golf, la leggenda che 50 anni fa inventò una nuova categoria di automobili. Con la produzione a Saarlouis (Germania) dell'ultimo modello, si è definitivamente chiuso il capitolo della Ford Focus: lanciata nel 1998 come erede della Escort, fu un successo continentale divenendo uno dei modelli Ford più venduti di sempre.

La Ford termina la produzione della Focus in Europa. Non avrà eredi

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Scelta inevitabile
Secondo i vertici del marchio, la produzione della Focus non era più giustificabile perché gli automobilisti sono interessati ai SUV. La natura di questa scelta è, dunque, soltanto economica dato che lo sviluppo di una nuova generazione non avrebbe garantito un ritorno in termini di vendite tale da ripagare l'investimento.
Solo SUV
In Europa, dunque, la gamma Ford è al momento interamente composta da SUV. La Mondeo è uscita di scena nel 2022 e l'anno successivo è toccato alla Fiesta. Sebbene secondo il management questi modelli non fossero più di moda, la scelta di eliminare la Fiesta ha compromesso le vendite di Ford nel 2024 e l'addio della Focus non invertirà di certo la tendenza. Insomma, non sembra che gli europei vogliano esclusivamente i SUV (l'auto più venduta in Europa è la Dacia Sandero). A maggior ragione se soltanto elettrici.

Ti potrebbe interessare

ford
nuova ford focus
ford fiesta
fine produzione focus
addio focus
addio ford focus
ford focus

Ultimi video

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

03:01
Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

00:26
Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

26:06
Puntata del 15 novembre #DriveUp

Puntata del 15 novembre #DriveUp

02:19
Gare da Film: La corsa più pazza d'America

Gare da Film: La corsa più pazza d'America

02:42
Ringo's Garage: Sons of Cobra

Ringo's Garage: Sons of Cobra

02:16
Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

03:30
Audi A6 Avant e-hybrid

Audi A6 Avant e-hybrid

03:46
Alpine A290

Alpine A290

02:42
I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

I Signori dell'Auto: Nuccio Bertone

04:06
Maserati MCPura

Maserati MCPura

03:09
Pirelli TheCal2026 Unveiling

Pirelli, svelato il Calendario 2026

15:23
Calendario Pirelli

Calendario Pirelli 2026

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

I più visti di Drive Up

Le auto più costose disponibili online in Italia

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

E se Bentley avesse ragione?

A Tokyo c'è un'officina segreta di supercar

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Rosso mai visto!
11:52
Rosso mai visto!
Francesco Bagnaia, vincitore di due titoli mondiali in MotoGP e uno in Moto2
11:47
Da Pecco Bagnaia a Jasmine Paolini, ecco chi saranno i tedofori di Milano-Cortina 2026
11:46
La nuova Yamaha, i rookie Razgatlioglu e Moreira: la MotoGP del 2026 è già in pista
11:44
Juve, è caccia a un play e torna di moda Xhaka: Comolli pronto all'assalto a gennaio
11:42
Olanda, Koeman: "Dobbiamo pretendere ancora di più"