Roma, Dovbyk fissa il rientro: "Ancora un mese e tornerò"

Artem Dovbyk ha tanta voglia di tornare. L'attaccante della Roma è alle prese con una lesione del tendine del retto femorale sinistro rimediata nella sfida contro l'Udinese, un guaio fisico che lo sta costringendo a saltare anche le partite con la sua nazionale. Ai microfoni di una tv locale ucraina, Dovbyk ha fatto il punto sul suo recupero: "Mi sto riprendendo. Il trauma è muscolare, fastidioso perché è vicino ai tendini. Ancora un mese e tornerò. Avrei voluto aiutare i miei compagni della nazionale, ma ero abbastanza sicuro della loro vittoria".