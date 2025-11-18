Logo SportMediaset

Calcio

Roma, Dovbyk fissa il rientro: "Ancora un mese e tornerò"

18 Nov 2025 - 10:32
Artem Dovbyk ha tanta voglia di tornare. L'attaccante della Roma è alle prese con una lesione del tendine del retto femorale sinistro rimediata nella sfida contro l'Udinese, un guaio fisico che lo sta costringendo a saltare anche le partite con la sua nazionale. Ai microfoni di una tv locale ucraina, Dovbyk ha fatto il punto sul suo recupero: "Mi sto riprendendo. Il trauma è muscolare, fastidioso perché è vicino ai tendini. Ancora un mese e tornerò. Avrei voluto aiutare i miei compagni della nazionale, ma ero abbastanza sicuro della loro vittoria". 

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

00:58
DICH DALIC PER SITO DICH

Il ct croato Dalic: "Il playoff sarà difficile, ma spero di vedere l'Italia ai Mondiali"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

04:46
DICH VLASIC PER SITO DICH

Vlasic: "Al Torino abbiamo giocatori fortissimi"

02:36
Italia, due colori d'azzurro: Nazionale e Sinner

Italia, due colori d'azzurro: Nazionale e Sinner

01:55
Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

02:00
Processo Italia: la nazionale andrà ai Mondiali?

Processo Italia: la nazionale andrà ai Mondiali?

04:41
DICH BOVE 17/11 DICH

Bove: "Obiettivo rimettere maglietta e pantaloncini"

01:45
Srv rullo Napoli Conte

Conte torna a Napoli: la cronaca del primo allenamento dopo il caos

01:29
RULLO INTER 17/11

Inter, verso il derby: Pio Esposito "stuzzica" Chivu

02:08
Italia, incubo playoff mondiali: le possibili avversarie

Italia, incubo playoff mondiali: le possibili avversarie

01:49
Sinner, 2025 da sogno: il conto di trofei e milioni

Sinner, 2025 da sogno: il conto di trofei e milioni

01:36
Milan, comincia la settimana verso il derby

Milan, comincia la settimana verso il derby

01:43
Juventus, Spalletti senza sosta: calendario in salita

Juventus, Spalletti senza sosta: calendario in salita

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

11:42
Olanda, Koeman: "Dobbiamo pretendere ancora di più"
10:32
Roma, Dovbyk fissa il rientro: "Ancora un mese e tornerò"
23:15
Europei 2032, sindaca Firenze: "Giovedì primo confronto con Uefa"
22:08
Mondiali, Albertini: "All'Italia servono valori morali"
22:05
Materazzi e i Mondiali 2006: "Senza il rigore di Totti non sarei potuto tornare in Italia"