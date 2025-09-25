L'annuncio di Ford: "Nel 2027 arriva l'Hypercar". Sarà ancora sfida con Ferrari

"In Ford Racing, la competizione scorre nelle nostre vene e, in qualità di squadra corse americana, ci sembra giusto portare avanti in prima persona questo impegno. In linea con i nostri valori fondamentali, il nostro programma HYPERCAR sarà gestito da Ford Racing. Questo ci consentirà di reagire più rapidamente in pista, migliorando la nostra competitività. Ci permetterà inoltre di riportare la tecnologia sulle nostre auto stradali in modo più efficace ed efficiente che mai", spiega Mark Rushbrook, Direttore Generale di Ford Racing, illustrando esaustivamente quali sono i piani e come si stanno muovendo all'interno della Casa statunitense.