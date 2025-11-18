Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LE PAROLE

Il ct croato Dalic: "Italia, ai playoff sarà difficile"

Le parole del commissario tecnico della Croazia

18 Nov 2025 - 10:47
00:58 

Zlatko Dalic, allenatore della Croazia, ha espresso la sua soddisfazione dopo la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo ottenuta dalla sua nazionale grazie al successo per 2-3 contro il Montenegro: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo contenti: lo abbiamo fatto rimontando e mostrando di avere mentalità. Gli errori ci sono stati, ma ora ci godiamo questa qualificazione al Mondiale"

Il ct croato ha commentato anche la mancata qualificazione diretta della nazionale italiana: "L'Italia ha fatto un percorso strano, non si è qualificata per due volte al Mondiale ma nel frattempo ha vinto un Europeo. Non ha superato il girone e ora dovrà affrontare i playoff e di certo non sarà facile, ma spero di vederla al Mondiale".

croazia
zlatko dalic

Ultimi video

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

00:58
DICH DALIC PER SITO DICH

Il ct croato Dalic: "Il playoff sarà difficile, ma spero di vedere l'Italia ai Mondiali"

01:01
DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

04:46
DICH VLASIC PER SITO DICH

Vlasic: "Al Torino abbiamo giocatori fortissimi"

02:36
SRV RULLO ITALIA DUE COLORI D'AZZURRO: NAZIONALE E SINNER 17/11 (MUSICATO)

Italia, due colori d'azzurro: Nazionale e Sinner

01:55
SRV RULLO CRISTIANO RONALDO "6" DA MONDIALE 17/11 SRV

Cristiano Ronaldo "sei" mondiale: un nuovo record da sogno

02:00
SRV RULLO PROCESSO ITALIA: CE LA FARA' 17/11 SRV EDL OK OK

Processo Italia: la nazionale andrà ai Mondiali?

04:41
DICH BOVE 17/11 DICH

Bove: "Obiettivo rimettere maglietta e pantaloncini"

01:45
Srv rullo Napoli Conte

Conte torna a Napoli: la cronaca del primo allenamento dopo il caos

01:29
RULLO INTER 17/11

Inter, verso il derby: Pio Esposito "stuzzica" Chivu

02:08
SRV RULLO ITALIA AI PLAYOFF: POSSIBILI AVVERSARIE 17/11 (MUSICATO) SRV

Italia, incubo playoff mondiali: le possibili avversarie

01:49
SRV RULLO SINNER: 2025 NUMERI DA SOGNO 17/11 SRV

Sinner, 2025 da sogno: il conto di trofei e milioni

01:36
SRV RULLO MILAN INIZIA LA SETTIMANA DERBY 17/11 (MUSICATO) SRV

Milan, comincia la settimana verso il derby

01:43
SRV RULLO JUVENTUS RIPRESA E CALENDARIO 17/11 SRV

Juventus, Spalletti senza sosta: calendario in salita

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

I più visti di Calcio

5 - Hakan Calhanoglu (53 rigori segnati su 59, 90%)

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al 5° posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

DICH REIJNDERS PER SITO ok

Reijnders: "Il Milan vincerà il derby, poi lo scudetto"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH GATTUSO SU QUALIFICAZIONE E PARTITA 15/11 DICH

Gattuso "Ci vuole intelligenza, partita che può farci crescere come mentalità"

La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"