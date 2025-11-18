Il ct croato Dalic: "Italia, ai playoff sarà difficile"

Le parole del commissario tecnico della Croazia
Zlatko Dalic, allenatore della Croazia, ha espresso la sua soddisfazione dopo la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo ottenuta dalla sua nazionale grazie al successo per 2-3 contro il Montenegro: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo contenti: lo abbiamo fatto rimontando e mostrando di avere mentalità. Gli errori ci sono stati, ma ora ci godiamo questa qualificazione al Mondiale"
Il ct croato ha commentato anche la mancata qualificazione diretta della nazionale italiana: "L'Italia ha fatto un percorso strano, non si è qualificata per due volte al Mondiale ma nel frattempo ha vinto un Europeo. Non ha superato il girone e ora dovrà affrontare i playoff e di certo non sarà facile, ma spero di vederla al Mondiale".