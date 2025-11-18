Alcaraz salta la Coppa Davis, è ufficiale: problema muscolare al bicipite femorale destro

Il numero uno al mondo non scenderà in campo a Bologna a causa di un problema alla coscia destradi Martino Cozzi
Carlos Alcaraz salta le Finals di Coppa Davis. Dopo la sconfitta in finale alle Atp Finals, nel pomeriggio di ieri, 17 novembre, il numero uno al mondo si era recato a Bologna in vista dell'esordio della Spagna, in programma giovedì 20 novembre, alle 10, contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. Alcaraz, però, ha deciso di dare forfait a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro. A comunicarlo è stata la stessa federazione spagnola in una nota: "Carlos Alcaraz non potrà far parte della squadra spagnola di tennis MAPFRE che disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 a Bologna a partire da giovedì prossimo, a causa del fastidio fisico patito nella parte posteriore della coscia destra durante la sua partecipazione alle ATP Finals la scorsa settimana a Torino".
Nella giornata di ieri, Alcaraz e Ángel Ruiz Cotorro si sono recati in clinica per una risonanza magnetica al bicipite femorale destro a causa dell'infortunio subito durante la fase a gironi delle Atp Finals, successivamente peggiorato durante la semifinale contro Felix Auger-Aliassime e nella finale contro Jannik Sinner. "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha raccomandato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto emozionato di poter contribuire a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante", ha spiegato il giocatore di Murcia.