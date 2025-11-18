Logo SportMediaset

Tennis
DALLA SPAGNA

Alcaraz salta la Coppa Davis, è ufficiale: problema muscolare al bicipite femorale destro

Il numero uno al mondo non scenderà in campo a Bologna a causa di un problema alla coscia destra 

di Martino Cozzi
18 Nov 2025 - 10:19

Carlos Alcaraz salta le Finals di Coppa Davis. Dopo la sconfitta in finale alle Atp Finals, nel pomeriggio di ieri, 17 novembre, il numero uno al mondo si era recato a Bologna in vista dell'esordio della Spagna, in programma giovedì 20 novembre, alle 10, contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale. Alcaraz, però, ha deciso di dare forfait a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro. A comunicarlo è stata la stessa federazione spagnola in una nota: "Carlos Alcaraz non potrà far parte della squadra spagnola di tennis MAPFRE che disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 a Bologna a partire da giovedì prossimo, a causa del fastidio fisico patito nella parte posteriore della coscia destra durante la sua partecipazione alle ATP Finals la scorsa settimana a Torino".

Visualizza il post su Twitter

Nella giornata di ieri, Alcaraz e Ángel Ruiz Cotorro si sono recati in clinica per una risonanza magnetica al bicipite femorale destro a causa dell'infortunio subito durante la fase a gironi delle Atp Finals, successivamente peggiorato durante la semifinale contro Felix Auger-Aliassime e nella finale contro Jannik Sinner"Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha raccomandato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto emozionato di poter contribuire a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante", ha spiegato il giocatore di Murcia.

