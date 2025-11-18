Alcaraz salta la Coppa Davis, è ufficiale: problema muscolare al bicipite femorale destro

Nella giornata di ieri, Alcaraz e Ángel Ruiz Cotorro si sono recati in clinica per una risonanza magnetica al bicipite femorale destro a causa dell'infortunio subito durante la fase a gironi delle Atp Finals, successivamente peggiorato durante la semifinale contro Felix Auger-Aliassime e nella finale contro Jannik Sinner. "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha raccomandato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto emozionato di poter contribuire a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante", ha spiegato il giocatore di Murcia.