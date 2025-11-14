Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Tecnologie

Le Ford Kuga e Puma si guidano "senza mani" (in autostrada)

Il sistema di guida assistita Ford BlueCruise, già operativo negli Stati Uniti, debutta ora anche in Europa e in Italia sulle nuove Puma, Kuga e Ranger PHEV. Promette una guida realmente autonoma in aree autostradali dedicate, le cosiddette BlueZone

di Redazione Drive Up
14 Nov 2025 - 08:27
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il lancio americano, dove è proposto tramite abbonamento annuale o mensile, il sistema di guida assistita BlueCruise sta per arrivare anche in Europa. L’Italia è tra i Paesi coinvolti e la tecnologia sarà disponibile su Puma, Kuga e Ranger PHEV, ampliando un’offerta inizialmente riservata alla sola Mustang Mach-E.
Guida autonoma per davvero
BlueCruise nasce come evoluzione dell’Intelligent Adaptive Cruise Control e consente alla vettura di gestire autonomamente accelerazione, frenata e sterzo, mantenendo la corsia ed evitando ostacoli con una precisione che deriva dalla combinazione di telecamere e radar. Il sistema legge la segnaletica, interpreta il traffico e modula la velocità in base alle condizioni della strada. Tutto questo rientra ormai nelle funzioni più avanzate degli ADAS moderni, ma BlueCruise introduce un’ulteriore possibilità: quella di togliere le mani dal volante quando ci si trova all’interno delle cosiddette BlueZone, aree autostradali certificate presenti in sedici Paesi europei, Italia compresa.
Solo in autostrada
In queste condizioni la vettura guida da sola, mantene la corsia e regola la velocità, mentre il conducente può alleggerire la tensione delle lunghe percorrenze. Rimane però un punto fermo: la responsabilità resta al guidatore. Una telecamera interna analizza costantemente il volto per verificare che lo sguardo sia rivolto verso la strada. Se il sistema rileva distrazione, invia una serie di avvisi e, in caso di mancata reazione, arriva persino a fermare completamente l’auto in maniera controllata.
In abbonamento
Il servizio in Italia è proposto con un abbonamento da 24,99 euro al mese o 280 euro all’anno, con un periodo di prova gratuito di novanta giorni. Queste tariffe sono attualmente applicate alla Mustang Mach-E, mentre per Puma, Kuga e Ranger PHEV potrebbero essere comunicate eventuali variazioni nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare

ford
ford kuga
ford puma
guida autonoma
guida autonoma 2025
auto a guida autonoma

Ultimi video

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

15:26
La puntata del 12 novembre #DriveUp

La puntata del 12 novembre #DriveUp

02:30
L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

L'editoriale: Suzuki svela a Tokyo Vision e-SKY, key car elettrica

02:56
Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

Da DiCaprio a Gucci: la Lamborghini Countach nei film

02:06
Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

Essenziale e modernissima: Renault Twingo E-Tech

02:06
Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

02:26
Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

Il cuore pulsante del motore: carburatore DELLORTO

02:39
In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:36
My Dacia Road a Matera

My Dacia Road a Matera

04:41
La storia di Audi nel motorsport

La storia di Audi nelle corse

00:59
SAPEVATE CHE

50 anni di Volkswagen Polo, si festeggia driftando

05:36
Video elkann

John Elkann: "i piloti pensino a guidare meglio"

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

I più visti di Drive Up

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

Ecco come sarà l'Audi di Formula 1 nel 2026

BYD consegna le Sealion 7 ai giocatori dell'Inter

L'intelligenza artificiale arriva su Waze (e aiuta a evitare il traffico)

Vi ricordate la Lancia Delta cabrio di Gianni Agnelli?

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:27
Le Ford Kuga e Puma si guidano "senza mani" (in autostrada)
08:16
Baseball: Mlb, Ohtani dei Dodgers vince il suo quarto titolo Mvp
07:54
Sinner già in semifinale da primo: con Shelton è un "allenamento di lusso"
07:54
Poca Italia in Moldova: Mancini e Pio salvano la banda azzurra, serve più gamba e qualità
07:54
Aryna Sabalenka pensa alla maternità: "Tra cinque anni..."