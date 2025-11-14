Logo SportMediaset

Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

Una Porsche 911 Targa del 1970 è stata recuperata dopo un abbandono lungo più di trent'anni sotto un pino. Periodo durante il quale si è trasformata in un rifugio per scoiattoli

di Redazione Drive Up
14 Nov 2025 - 10:11
© Foto da web

© Foto da web

La Porsche 911 è un dei miti dell'automobilismo mondiale. Una leggenda lunga più di 60 anni che continua a far sognare milioni di appassionati in tutto il mondo. Un'auto divenuta celebre per il suo compromesso unico tra prestazioni e possibilità di utilizzo: comoda per tutti i giorni; sportiva per divertirsi quando e dove possibile. La sua lunghissima carriera s'intreccia spesso con storie di ritrovamenti a volte alquanto bizzarre. Come nel caso del ritrovamento di una 911 Targa del 1970 avvenuto in Idaho dopo 31 anni di abbandono. Sotto a un pino.

Una Porsche 911 Targa è stata ritrovata dopo 31 anni sotto un pino

Semi distrutta
Le immagini parlano da sole e mostrano uno stato di incuria pressoché totale. La 911 ha passato tre decenni ferma nello stesso punto ed è stata sommersa dalle pigne. Non solo: nel corso del tempo la sua carrozzeria è servita anche da alloggio per gli scoiattoli che devono aver trovato tra le lamiere di Zuffenhausen un comodo rifugio. Il protagonista di questo singolare ritrovamento ( Markos Marzouca) ha raccontato che la presenza della Porsche non era un mistero: negli anni diversi possibili acquirenti si sono fatti avanti, senza tuttavia trovare un accordo con il proprietario. A lui è andata bene e adesso tocca iniziare l'opera di restauro.
Funziona ancora
Porsche è tra i costruttori che più si vanta dell'affidabilità e dello stato di conversazione delle sue automobili, affermando che, dal 1947 a oggi, il 70% di esse circola ancora per strada. La 911 di Marzouca, dopo essere stata trainata fuori dal suo "cimitero di pigne", si è rivelata essere in uno stato migliore di quanto lasciasse immaginare. Le successive analisi hanno portato alla luce una vita intensa: 162.500 chilometri percorsi tra Stati Uniti e Canada. Sorprendentemente, il motore 2.0 litri sei cilindri boxer non è mai stato sostituito ed è l'originale del 1970. Un'ulteriore conferma dell'affidabilità Porsche. Sebbene il lavoro sarà intenso, nelle ambizioni del proprietario la 911 dovrebbe tornare su strada entro fine anno.

porsche 911
porsche
porsche 911 targa
porsche 911 targa 1970
porsche 911 targa abbandonata

