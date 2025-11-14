Questa Porsche 911 Targa è rimasta per 31 anni sotto un pino

Semi distrutta

Le immagini parlano da sole e mostrano uno stato di incuria pressoché totale. La 911 ha passato tre decenni ferma nello stesso punto ed è stata sommersa dalle pigne. Non solo: nel corso del tempo la sua carrozzeria è servita anche da alloggio per gli scoiattoli che devono aver trovato tra le lamiere di Zuffenhausen un comodo rifugio. Il protagonista di questo singolare ritrovamento ( Markos Marzouca) ha raccontato che la presenza della Porsche non era un mistero: negli anni diversi possibili acquirenti si sono fatti avanti, senza tuttavia trovare un accordo con il proprietario. A lui è andata bene e adesso tocca iniziare l'opera di restauro.

Funziona ancora

Porsche è tra i costruttori che più si vanta dell'affidabilità e dello stato di conversazione delle sue automobili, affermando che, dal 1947 a oggi, il 70% di esse circola ancora per strada. La 911 di Marzouca, dopo essere stata trainata fuori dal suo "cimitero di pigne", si è rivelata essere in uno stato migliore di quanto lasciasse immaginare. Le successive analisi hanno portato alla luce una vita intensa: 162.500 chilometri percorsi tra Stati Uniti e Canada. Sorprendentemente, il motore 2.0 litri sei cilindri boxer non è mai stato sostituito ed è l'originale del 1970. Un'ulteriore conferma dell'affidabilità Porsche. Sebbene il lavoro sarà intenso, nelle ambizioni del proprietario la 911 dovrebbe tornare su strada entro fine anno.