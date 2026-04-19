La "maledizione" Porsche negli anni '50

La Porsche 550 Spyder di James Dean è una delle automobili più chiacchierate della storia. Soprannominata dall'attore "Little Bastard", l'auto divenne tristemente famosa il 30 settembre 1955, quando il protagonista di Gioventù Bruciata perse la vita in un violento scontro stradale in California. Da quel momento, i resti della vettura hanno alimentato una scia di eventi inspiegabili e tragedie che hanno trasformato il telaio numero 0055 in un oggetto maledetto

Una catena di sangue tra i bulloni

La scia di sventure iniziò non appena i resti dell'auto furono messi in vendita. Il motore fu acquistato da un medico e pilota amatoriale, che morì in un incidente durante la sua prima gara ufficiale; contemporaneamente, un altro corridore che aveva installato la trasmissione della Porsche rimase gravemente ferito nello stesso evento sportivo. Anche i tentativi di utilizzare i rottami per scopi didattici finirono nel peggiore dei modi: mentre la carcassa veniva trasportata per una mostra sulla sicurezza stradale, il garage che la ospitava prese fuoco misteriosamente.

Il mistero del vagone sigillato e la sparizione finale

Il capitolo finale di questo noir automobilistico è avvolto nel più fitto mistero e risale al 1960. Mentre la "Piccola Bastarda" veniva trasportata su un treno blindato dalla Florida alla California, l'auto svanì letteralmente nel nulla nonostante il vagone fosse stato regolarmente sigillato alla partenza. Nonostante decenni di ricerche e taglie milionarie offerte dai collezionisti, il relitto non è mai stato ritrovato.