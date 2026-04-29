Novità La nuova Volkswagen ID.Polo

La nuova ID.Polo sarà disponibile con tre differenti livelli di potenza: 116 CV, 135 CV e 211 CV. La trazione è anteriore mentre per quanto riguarda le batterie, le due versioni meno potenti saranno equipaggiate con una LFP da 37 kWh (autonomia pari a 329 km). La più potente potrà invece contare su un accumulatore NMC da 52 kWh che dovrebbe garantire un'autonomia pari a 455 km con un "pieno". I prezzi sono la componente forse più interessante: Volkswagen parla di un listino compreso tra i 25 mila e i 26 mila euro