CRISI CONFERMATA

Alvaro Morata conferma la fine con Alice Campello: "Non cercate altri colpevoli"

Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: le parole dell'attaccante

25 Gen 2026 - 12:15
1 di 60
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi assordanti, è stato lo stesso Alvaro Morata a voler mettere i puntini sulle i riguardo alla fine della sua storia con Alice Campello. L'attaccante del Como, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al giornalista Javier de Hoyos per il programma TVE ‘DCorazón’, ha ufficializzato una rottura che era nell'aria ormai da tempo. Nonostante i tentativi di ricucire il rapporto dopo la crisi dello scorso agosto, il calciatore ha confermato di aver già lasciato l'abitazione familiare a Milano, sancendo di fatto l'inizio di un nuovo capitolo, purtroppo da separati. La notizia ha colpito gli amanti del gossip, ma Morata ha voluto chiarire subito che, dietro questa scelta dolorosa, non si nasconde l'ombra di un tradimento.

Il centravanti della nazionale spagnola ha tenuto a precisare con forza che non esistono "terze persone" coinvolte e che le relazioni possono giungere al capolinea anche per motivi diversi dall'infedeltà. Nelle sue parole emerge un profondo affetto residuo per quella che definisce ancora la donna più importante della sua vita, sottolineando come l'amore si sia trasformato ma non sia svanito. Al momento, la coppia ha deciso di non pubblicare comunicati congiunti sui social, preferendo una gestione più privata della vicenda per tutelare la serenità dei loro quattro bambini. L'obiettivo comune resta infatti quello di preservare la stabilità familiare, garantendo ai figli la presenza costante di entrambi i genitori nonostante la fine del matrimonio.

morata
alice campello
divorzio
separazione
ufficiale
news
aggiornamenti

Ultime gallery

67

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

31

Anna Bagatin, la sexy tifosa che ha la Juve sempre con sé

43

Goicoechea-Bartra, è finita davvero: dal "contratto hot" al gelo social

25

Ecco Victoria, la sosia di Georgina che ha scatenato il web

58

Alisha Lehmann dice addio all'Italia e al Como: ha firmato con il Leicester

35

Mikayla dal ghiaccio ai social: l'ex portiere incanta i fan

30

Dragusin si sposa a Bucarest: dal sì alla sua Ioana a quello alla Roma?

39

Il trend del 2016 colpisce anche Lindsey Vonn: la foto diventa virale

67

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

I più visti di Cover Girl

Goicoechea-Bartra, è finita davvero: dal "contratto hot" al gelo social

Mikayla dal ghiaccio ai social: l'ex portiere incanta i fan

Alisha Lehmann dice addio all'Italia e al Como: ha firmato con il Leicester

Ecco Victoria, la sosia di Georgina che ha scatenato il web

Anna Bagatin, la sexy tifosa che ha la Juve sempre con sé

Iannone-Elodie ai titoli di coda, la conferma in un commento alla ex di Raul Bova...

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:30
Sci alpino: Shiffrin domina slalom Spindleruv e vince coppa specialità, azzurre lontane
13:00
Battocletti: primo trionfo del 2026 nel Campaccio Cross Country
13:00
Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant
12:50
Sci alpino, slalom Spindleruv: in testa Shiffrin e azzurre indietro
12:47
Vela: record del giro del mondo in 40 giorni, a Sodebo il Jules Verne