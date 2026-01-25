Alvaro Morata conferma la fine con Alice Campello: "Non cercate altri colpevoli"

Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi assordanti, è stato lo stesso Alvaro Morata a voler mettere i puntini sulle i riguardo alla fine della sua storia con Alice Campello. L'attaccante del Como, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al giornalista Javier de Hoyos per il programma TVE ‘DCorazón’, ha ufficializzato una rottura che era nell'aria ormai da tempo. Nonostante i tentativi di ricucire il rapporto dopo la crisi dello scorso agosto, il calciatore ha confermato di aver già lasciato l'abitazione familiare a Milano, sancendo di fatto l'inizio di un nuovo capitolo, purtroppo da separati. La notizia ha colpito gli amanti del gossip, ma Morata ha voluto chiarire subito che, dietro questa scelta dolorosa, non si nasconde l'ombra di un tradimento.