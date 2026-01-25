Alvaro Morata conferma la fine con Alice Campello: "Non cercate altri colpevoli"
Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello: le parole dell'attaccante
Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi assordanti, è stato lo stesso Alvaro Morata a voler mettere i puntini sulle i riguardo alla fine della sua storia con Alice Campello. L'attaccante del Como, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al giornalista Javier de Hoyos per il programma TVE ‘DCorazón’, ha ufficializzato una rottura che era nell'aria ormai da tempo. Nonostante i tentativi di ricucire il rapporto dopo la crisi dello scorso agosto, il calciatore ha confermato di aver già lasciato l'abitazione familiare a Milano, sancendo di fatto l'inizio di un nuovo capitolo, purtroppo da separati. La notizia ha colpito gli amanti del gossip, ma Morata ha voluto chiarire subito che, dietro questa scelta dolorosa, non si nasconde l'ombra di un tradimento.
Il centravanti della nazionale spagnola ha tenuto a precisare con forza che non esistono "terze persone" coinvolte e che le relazioni possono giungere al capolinea anche per motivi diversi dall'infedeltà. Nelle sue parole emerge un profondo affetto residuo per quella che definisce ancora la donna più importante della sua vita, sottolineando come l'amore si sia trasformato ma non sia svanito. Al momento, la coppia ha deciso di non pubblicare comunicati congiunti sui social, preferendo una gestione più privata della vicenda per tutelare la serenità dei loro quattro bambini. L'obiettivo comune resta infatti quello di preservare la stabilità familiare, garantendo ai figli la presenza costante di entrambi i genitori nonostante la fine del matrimonio.