Sydney Sweeney incorona CR7: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo"

Non capita tutti i giorni di vedere una stella di Hollywood scendere in campo per mostrare le proprie abilità col pallone, ma Sydney Sweeney sembra aver preso la sfida molto seriamente. L'attrice americana, reduce da un weekend a tinte biancoverdi a Lisbona, ha lasciato a bocca aperta i tifosi dello Sporting non solo per i suoi palleggi dopo il match contro l'Estoril, ma anche per una confessione che ha subito fatto il giro del web. Interrogata sui suoi gusti calcistici, la ventottenne star di Euphoria ha incoronato Cristiano Ronaldo come suo calciatore preferito in assoluto. "Se fossi una professionista, lui sarebbe la mia ispirazione", ha ammesso la Sweeney, spiegando come la leggendaria mentalità competitiva di CR7 rispecchi perfettamente il suo approccio al lavoro e alla vita.