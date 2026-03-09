Dalla serie tv Élite a "Lady Mbappé": la nuova fiamma consola Kylian dopo l'infortunio
L'attaccante francese e l'attrice spagnola Ester Exposito visti insieme a Madrid e poi durante la riabilitazione di Mbappé a Parigi
Periodo di grandi novità in casa Kylian Mbappé. La stella del Real Madrid sta affrontando la riabilitazione per una distorsione al ginocchio per accorciare i tempi di rientro in campo, mentre fuori dal terreno di gioco è al centro delle notizie di gossip e non solo per aver finalmente ottenuto la patente all'età di 27 anni.
Mbappé è stato infatti paparazzato insieme all'attrice spagnola Ester Exposito, prima in un locale di Madrid dove sono stati visti "baciarsi tutta la notte", come riporta il sito Hola, e poi in un ristorante lussuoso di Parigi, dove Kylian sta svolgendo terapie per rientrare al più presto in campo mentre Exposito è impegnata in eventi della settimana della moda.
La 25enne ha raggiunto la fama mondiale grazie al ruolo di Carla Caleruega nella serie televisiva Élite. E starebbe accompagnando l'attaccante francese in questo momento difficile. Scatenati i commenti sui social di entrambi, dove Ester è già diventata "Lady Mbappé".