COVER GIRL

Kika Nazareth e il peso dell'eredità: "Non paragonatemi a Figo e CR7"

Kika Nazareth si confessa: il rapporto con il Portogallo, la pressione del Barcellona e il rifiuto dei paragoni con Cristiano Ronaldo e Luis Figo

08 Mar 2026 - 07:20
40 foto

Dal ritiro della nazionale portoghese, impegnata nella corsa ai Mondiali 2027, Kika Nazareth ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere. La stella del Barcellona, arrivata in Catalogna nell'estate 2024 per una cifra record, ha chiesto di non essere accostata ai mostri sacri del calcio maschile: "Non voglio essere messa allo stesso livello di Figo, Mourinho e Cristiano Ronaldo", ha ammesso con sincerità a L'eclipsi. Pur dichiarandosi orgogliosa delle sue radici, Kika rivendica un'identità propria: "Spero che mi guardino con occhi diversi. La gente dimentica che siamo persone; cambiare maglia o giocare al Real Madrid o al Barcellona non è facile". 

