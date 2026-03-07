1 di 49
COVER GIRL

Kate Tracey incanta Mayfair: trasparenze da urlo

Serata di gala per Kate Tracey. La presentatrice stupisce con un body trasparente a Mayfair

07 Mar 2026 - 07:51
Kate Tracey, volto ufficiale di Aston Villa TV, ha letteralmente stregato i social mostrandosi in un look audace tra le strade di Mayfair. Per una cena di lusso a base di cucina turca, la trentunenne ha scelto un body trasparente che ha lasciato pochissimo all'immaginazione, scatenando l'entusiasmo dei fan. 

