Wanda si sposa? Maxi Lopez festeggia l'anniversario con Daniela Christiansson

Mentre sull'ex moglie aleggia il mistero su un nuovo matrimonio, l'ex attaccante si gode l'anniversario con la modella svedese dopo la nascita del figlio Lando

12 Mar 2026 - 08:01
47 foto

L'ex moglie Wanda Nara a Milano con un anello brillante all'anulare (si vocifera di un possibile nuovo matrimonio con il compagno Martín Migueles), lui sereno mentre si gode la nuova vita con la moglie Daniela Christiansson. Maxi Lopez ha allontanato i gossip che indicavano una possibile separazione dalla modella svedese con un post in cui ha celebrato l'anniversario per i 12 anni insieme. 

Il secondo figlio della coppia, dopo Ella nata nel 2023, è stato accolto con un post su Instagram a fine 2025: "Benvenuto Lando", aveva scritto Maxi su social, confermando che il nome del piccolo era stato scelto in onore del pilota di Formula 1, Lando Norris, particolarmente apprezzato dall'ex attaccante argentino. 

