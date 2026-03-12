Wanda si sposa? Maxi Lopez festeggia l'anniversario con Daniela Christiansson

Il secondo figlio della coppia, dopo Ella nata nel 2023, è stato accolto con un post su Instagram a fine 2025: "Benvenuto Lando", aveva scritto Maxi su social, confermando che il nome del piccolo era stato scelto in onore del pilota di Formula 1, Lando Norris, particolarmente apprezzato dall'ex attaccante argentino.