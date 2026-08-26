Elezioni Fifa: Zanetti, Cambiasso, Cannavaro, Materazzi e Vieri a sostegno di Infantino

Il numero uno Fifa, comunque, ha incassato l'endorsement di Fabio Cannavaro, attuale ct dell'Uzbekistan, e di Marco Materazzi, entrambi campioni del mondo 2006: "Negli ultimi 10 anni il calcio mondiale è migliorato. Negli ultimi 10 anni i calciatori e le calciatrici sono tornati al centro. Negli ultimi 10 anni Gianni Infantino, alla presidenza della Fifa, ha fatto un gran lavoro. Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una grave forzatura". L'elemento del decennio di governo Infantino ritorna in tutti i messaggi - molto simili - sottoscritti da 'vecchie glorie. "Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all'impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva", si legge nella lettera sottoscritta tra gli altri da Christian Vieri e Marco Materazzi, "calciatori ed ex calciatori hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio sono il risultato diretto dei nostri contributi".