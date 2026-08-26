Elezioni Fifa: Zanetti, Cambiasso, Cannavaro, Materazzi e Vieri a sostegno di Infantino

Uefa, che bordate a Infantino: "Nessuna fiducia in lui, lavoriamo per costruire una Fifa migliore"
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Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Javier Pastore scendono in campo a sostegno di Gianni Infantino, firmando una lettera congiunta per esprimere vicinanza al presidente della Fifa in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il vicepresidente dell'Inter, l'ex centrocampista nerazzurro e l'ex attaccante di Palermo e Roma, tutti ex nazionali argentini, nella lettera pubblicata sui social ricordano la validità del percorso intrapreso dall'attuale numero uno del calcio mondiale negli ultimi anni, sottolineando l'apertura mostrata dalle istituzioni verso i calciatori.
La presa di posizione arriva in un momento politico delicato per il governo del pallone, scosso dalle polemiche sulla proposta di Infantino di finanziare i Mondiali tramite private equity oltre che dalle dimissioni di alcuni dirigenti.
"Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all'impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva" si legge. "Calciatori ed ex calciatori, attraverso il loro coinvolgimento in comitati, progetti e gruppi di lavoro, hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio sono il risultato diretto dei nostri contributi, idee, pianificazione e partecipazione attiva".
"Abbiamo constatato in prima persona come il calcio cambi le vite, migliori le società e porti più opportunità alle persone in tutto il mondo", prosegue la nota. "Continueremo a sostenere la significativa evoluzione che ha definito questo sport negli ultimi 10 anni, permettendogli di continuare a dare beneficio a ogni nazione che gioca a calcio".
Javier Zanetti, dall'anno scorso e fino al 2029, ricopre la carica di vicepresidente del Comitato per la Responsabilità Sociale della Fifa mentre Esteban Cambiasso figura all'interno del Gruppo di Studio Tecnico (TSG) della Fifa. Javier Pastore ha scelto di condividere integralmente il messaggio pur in assenza di incarichi formali.
La Federcalcio italiana, intanto, ha preso posizione e ha comunicato che non sosterrà Infantino nelle elezioni Fifa 2027.
Il numero uno Fifa, comunque, ha incassato l'endorsement di Fabio Cannavaro, attuale ct dell'Uzbekistan, e di Marco Materazzi, entrambi campioni del mondo 2006: "Negli ultimi 10 anni il calcio mondiale è migliorato. Negli ultimi 10 anni i calciatori e le calciatrici sono tornati al centro. Negli ultimi 10 anni Gianni Infantino, alla presidenza della Fifa, ha fatto un gran lavoro. Non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una grave forzatura". L'elemento del decennio di governo Infantino ritorna in tutti i messaggi - molto simili - sottoscritti da 'vecchie glorie. "Negli ultimi 10 anni, abbiamo assistito all'impegno della Fifa e di Gianni Infantino per garantire che i calciatori siano rappresentati nel mondo del calcio, cosa che prima non esisteva", si legge nella lettera sottoscritta tra gli altri da Christian Vieri e Marco Materazzi, "calciatori ed ex calciatori hanno ora una voce e un ruolo reale nello sport. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio sono il risultato diretto dei nostri contributi".
La mossa dei vari Zanetti, Cambiasso, Pastore, Cannavaro, Materazzi e Vieri rappresenta uno scudo di notevole rilievo per Infantino dopo che, recentemente, altre Legends Fifa avevano invece criticato il dirigente svizzero: "Ora basta" il messaggio di Veron, Pires e Silvestre.
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