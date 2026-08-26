Conference League: Atalanta senza Kristensen e Ahanor contro l'Hapeol

L'Atalanta parte senza Thomas Kristensen e Honest Ahanor per la trasferta di Miskolc, in Ungheria, dove domani sera contro l'Hapoel Tel Aviv proverà a strappare la qualificazione alla fase campionato di Conference League. I due giocatori non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Regolarmente nella lista dei 22 convocati invece Charles De Ketelaere, che dopo l'infortunio delle scorse settimane ha già giocato in campionato domenica scorsa. Rispetto alla partita dell'andata, una settimana fa, non c'è l'Under 23 Alberto Manzoni.